  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. land-measurement-satellite-technology-rover-machines-up-cm-yogi-adityanath
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: लखनऊ , Wednesday, 11 November 2026 (14:06 IST)

अब जरीब से नहीं, सैटेलाइट तकनीक से होगी जमीन की पैमाइश : CM योगी

1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र और 4300 लाभार्थियों को 215 करोड़ की सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित

CM Yogi Adityanath
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (14:12 IST)
google-news
Junior Assistant Appointment Letters: उत्तर प्रदेश में अब जमीन की पैमाइश पुरानी जरीब के बजाय सैटेलाइट आधारित तकनीक से होगी। सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पैमाइश में एक फीट का अंतर दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था। अब एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगा। बुधवार को भैया दूज पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपए भेजे।

2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे मुन्ना भाई

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से पूछा कि क्या चयन के लिए सिफारिश या पैसे देने पड़े? सभी ने इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में 'मुन्ना भाई' बैठे थे। 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था। भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को न्यायालय जाना पड़ता था। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नियुक्तियों की गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लें।

26 जनवरी तक एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। इसके बाद 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। सत्यापन चल रहा है। अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।

445 रोवर मशीनों से जमीन की सटीक पैमाइश

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में अधिकांश विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश कराई गईं। वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। जून में विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामले निपटाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें समस्याएं खड़ी करती थीं, वर्तमान सरकार समाधान कर रही है।

घरौनी से ग्रामीण परिवारों को मालिकाना अधिकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना अधिकार मिला है। महिलाओं के नाम संपत्ति होने से बैंक ऋण लेकर कारोबार के अवसर बढ़े हैं। देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है, जबकि कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।

1.40 लाख किसान परिवारों को दुर्घटना सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप, बिच्छू, सांड़ तथा जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाएं भी इसके दायरे में हैं। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार संकट में अन्नदाता के परिवार के साथ है।

न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले त्योहारों पर दंगे और कर्फ्यू लगते थे। सपा की चार सरकारों के दौरान प्रदेश में 1,500 दंगे हुए। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्ष में न कर्फ्यू लगा और न दंगा हुआ। सुरक्षित वातावरण में निवेश और रोजगार बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दीपावली पर प्रदूषण की आलोचना करने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से सिस्टम को प्रदूषित किया, उन्हें जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण याद आता है।

पहले नौकरी के लिए चलती थी पर्ची-खर्ची : ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में नौकरी के लिए पर्ची-खर्ची चलती थी। हर जिले में एजेंट सक्रिय थे। अब बिना जुगाड़ नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से समाजसेवा को प्राथमिकता देने और राजस्व विभाग को देश में नंबर एक बनाने का आह्वान किया। राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नवाचार से राजस्व विभाग में परिवर्तन हुए हैं। दुर्घटना पीड़ित परिवारों को सहायता सरकार की संवेदना और जिम्मेदारी का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने 10 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह को नियुक्ति पत्र सौंपे।
 
उन्होंने मीरा सिंह, अयोध्या की विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर की रजनी देवी, उन्नाव की शिव प्यारी, लखनऊ की पूनम पांडेय, अयोध्या की शांति देवी, लखनऊ की राबिया, बाराबंकी की रीता सिंह, अयोध्या की रामरती और हरदोई की पिंकी देवी को प्रतीकात्मक चेक दिए।
 
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद : कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, राजस्व परिषद अध्यक्ष बाबू लाल मीना और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यूजी उपस्थित रहे। बाबू लाल मीना ने मुख्यमंत्री का पौधा भेंटकर स्वागत किया। प्रमुख सचिव अपर्णा यूजी ने राजस्व राज्य मंत्री तथा कंचन वर्मा ने राजस्व परिषद अध्यक्ष का स्वागत किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Air India की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी! टेकऑफ से पहले मिला नोट, यात्रियों में मचा हड़कंप

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयू

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयूPrashant Kishor : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू टूटने के बाद इसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी, कुछ उनकी अपनी पार्टी जन सुराज, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व के इर्दगिर्द केंद्रित रही है।

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?Who is Israel’s Gadi Eizenkot : इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं। कौन हैं गैडी आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया? जानते हैं भारत को लेकर क्या है उनका रुख?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?Abhijeet Deepke : दीपावली के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदूषण के लिए आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा, जो अपनी जिंदगी को खुद ही बदहाल बनाने पर इतने आमादा हों। दिल्ली में AQI खतरनाक होने के अलावा PM10(607) पर पहुंच गया है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर है।

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पार

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पारदीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण बहुत गंभीर और खराब स्थिति में है। त्योहार के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच पहुंच गया है। दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है।

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलें

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलेंDonald Trump Challenges: कहते हैं कि शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब वही शक्ति छिनती है, तब आईना उस व्यक्ति को उसकी असली औकात दिखाता है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections 2026) में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है।

Air India की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी! टेकऑफ से पहले मिला नोट, यात्रियों में मचा हड़कंप

Air India की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी! टेकऑफ से पहले मिला नोट, यात्रियों में मचा हड़कंपकोलकाता से मुंबई जा रही Air India की एक फ्लाइट में बुधवार को हाईजैक की धमकी मिलने से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। विमान में एक संदिग्ध नोट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एहतियात के तौर पर विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

17 साल के इतिहास में पहली बार... गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली महिला कुलपति, जानिए कौन हैं प्रो. विजिता सिंह अग्रवाल

17 साल के इतिहास में पहली बार... गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली महिला कुलपति, जानिए कौन हैं प्रो. विजिता सिंह अग्रवालगुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUG) को उसकी स्थापना के 17 वर्षों के इतिहास में पहली बार महिला कुलपति मिली हैं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में व्यापक शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वालीं प्रोफेसर विजिता सिंह अग्रवाल ने सोमवार को औपचारिक रूप से कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसरों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।

क्‍या डोनाल्‍ड ट्रंप को पहले से थी चीनी जासूस के साथ Nvidia CEO के अफेयर की जानकारी, फिर भी क्‍यों उन्‍हें ले गए चीन?

क्‍या डोनाल्‍ड ट्रंप को पहले से थी चीनी जासूस के साथ Nvidia CEO के अफेयर की जानकारी, फिर भी क्‍यों उन्‍हें ले गए चीन?एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरे हैं। उन पर आरोप है कि उनका एक ऐसी महिला के साथ अफेयर था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक है। उन्होंने अफेयर की बात कबूल भी कर ली है और अपने पर‍िवार पत्‍नी आद‍ि से माफी भी मांगी है। इस बीच ट्रंप को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है क‍ि ट्रंप को पहले से इस अफेयर के बारे में जानकारी थी।

‘मैं अयोध्या के राम मंदिर क्यों जाऊं... मां सीता के साथ सही नहीं हुआ’: कीर्ति आजाद के बयान पर गरमाई सियासत

‘मैं अयोध्या के राम मंदिर क्यों जाऊं... मां सीता के साथ सही नहीं हुआ’: कीर्ति आजाद के बयान पर गरमाई सियासततृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भगवान राम और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट और बयानों के जरिए कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया है कि आखिर वह राम मंदिर क्यों जाएं?

साल 2020 में कहर बरपाने के बाद फि‍र आया कोरोना का PJ.2.1 वेरिएंट, क‍ितना खतरनाक है नया कोरोना?

साल 2020 में कहर बरपाने के बाद फि‍र आया कोरोना का PJ.2.1 वेरिएंट, क‍ितना खतरनाक है नया कोरोना?कोरोना के साल 2020 में कहर बरपाने के बाद इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक और नया वेरिएंट चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है PJ.2.1। इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा दावा किया है कि यह बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसा है, जिसकी वजह से यह जांच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यह नॉर्मल फ्लू है या कोविड-19

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।