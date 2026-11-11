Air India की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी! टेकऑफ से पहले मिला नोट, यात्रियों में मचा हड़कंप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। विमान मुंबई के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था, तभी उसमें सुरक्षा से जुड़ा अलर्ट मिला। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी।

विमान में मिला हाईजैक की धमकी वाला नोट

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, SOP के तहत जांच

घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत जांच शुरू की। विमान में मौजूद संदिग्ध वस्तुओं और धमकी भरे नोट की पड़ताल की जा रही है।

फिलहाल सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर है। हालांकि, नोट किसने रखा था और धमकी के पीछे किसका हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि और जांच के नतीजों का इंतजार है।