गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मापने के लिए बनी नई कार्यप्रणाली, गलतियों का होगा सुधार

Big decision of Gujarat government : गुजरात में खेती की जमीन की माप (प्रोमोलगेशन) प्रक्रिया के बाद किसानों को होने वाली समस्याओं और मापनी में रह गई त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जमीन मापनी की गलतियों को सुधारने के लिए अब पूरे राज्य में 'भूमि सीमांकन पद्धति' के तहत एक समान और नियोजित कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, जिससे किसानों की शिकायतों का सटीक और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्व विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

'मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट' समिति का गठन

किसानों के हितों की रक्षा होगी

राज्य सरकार के इस किसान-हितैषी निर्णय से ग्रामीण किसानों के हितों की रक्षा होगी और उनके लंबित मुद्दों का स्थाई समाधान आएगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा और राज्य के नागरिकों को पारदर्शी सुशासन (गुड गवर्नेंस) का सटीक और प्रभावी अनुभव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

