Stock Market : शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी, सेंसेक्स 939 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,400 अंक के पार

सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 700 अंक उछला, जबकि निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक रूप से अहम 23,000 का स्तर फिर हासिल कर लिया। रिकवरी में मेटल, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। इससे पहले बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में खरीदारी लौटने से नुकसान की भरपाई हो गई। Edited by : Sudhir Sharma