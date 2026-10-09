किचन से लेकर खेतों तक मचेगी तबाही! 1950 के बाद आ रहा 'सुपर अल नीनो' लाएगा रिकॉर्डतोड़ गर्मी और सूखा, क्या है बड़ा अलर्ट?

अल नीनो और 'सुपर अल नीनो' में क्या अंतर है?

अल नीनो ( El Niño): यह प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के गर्म होने का एक प्राकृतिक चक्र (ENSO) है, जिससे वैश्विक स्तर पर तापमान 0.5°C से 1.5°C तक बढ़ जाता है।

यह प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के गर्म होने का एक प्राकृतिक चक्र (ENSO) है, जिससे वैश्विक स्तर पर तापमान 0.5°C से 1.5°C तक बढ़ जाता है। सुपर अल नीनो (Super El Niño): जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2.0°C या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसे 'सुपर अल नीनो' कहा जाता है। वर्तमान में यह आंकड़ा 3.4°C से ऊपर पहुंच रहा है, जिसे वैज्ञानिक "अज्ञात और रिकॉर्ड से आगे का क्षेत्र" (Uncharted Territory) मान रहे हैं।

फसलों पर भीषण संकट और सूखे (Drought) की स्थिति

खरीफ और रबी फसलों को बड़ा नुकसान

धान और मक्का पर असर: ICAR और कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के अनुसार, अल नीनो प्रभावी वर्षों में देश के 70 से अधिक जिलों में धान और मक्के के कुल उत्पादन में 10% से 15% तक की सीधी गिरावट आती है।

ICAR और कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के अनुसार, अल नीनो प्रभावी वर्षों में देश के 70 से अधिक जिलों में धान और मक्के के कुल उत्पादन में आती है। सोयाबीन, दालें और कपास: मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ-मराठवाड़ा) में कम बारिश के कारण सोयाबीन, अरहर/उड़द और कपास की फसलें सूखने की कगार पर पहुँच जाती हैं।

मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ-मराठवाड़ा) में कम बारिश के कारण सोयाबीन, अरहर/उड़द और कपास की फसलें सूखने की कगार पर पहुँच जाती हैं। रबी सीजन पर दोहरी मार: मानसून की जल्दी विदाई और नमी की कमी के कारण गेहूं, सरसों और चने जैसी रबी फसलों की बुवाई प्रभावित होती है।

देश के 200 से अधिक जिलों में सूखे का प्रकोप

देश के 200 से अधिक जिले मध्यम से गंभीर सूखे (Drought Condition) की चपेट में हैं।

मध्यम से गंभीर सूखे (Drought Condition) की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कृषि क्षेत्रों में भूजल स्तर (Groundwater Level) तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत हो गई है।

जलाशयों का घटता जलस्तर

खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) और महंगाई

बचाव और सावधानियां

हाइड्रेशन और सुरक्षा : तेज धूप में बाहर जाने से बचें, छाते का प्रयोग करें और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें।

तेज धूप में बाहर जाने से बचें, छाते का प्रयोग करें और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें। जल संरक्षण : सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई के लिए जल भंडारण (Water Harvesting) पर जोर दिया जाए।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई के लिए जल भंडारण (Water Harvesting) पर जोर दिया जाए। अल्पकालिक फसलें : किसान भाई ऐसी फसलों की बुवाई करें जिन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता हो।

Super El Nino 2026: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की Climate Impact Lab ने एक वैश्विक जलवायु चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, 2026-2027 का संभावित 'सुपर अल नीनो' (Super El Niño) 1950 में आधुनिक रिकॉर्ड-कीपिंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी मौसम बदलाव साबित हो सकता है।मौसम विज्ञानियों ने इसे 'सुपर-डुपर अल नीनो' करार दिया है क्योंकि प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्ज की जा रही है।'सुपर अल नीनो' की सबसे विनाशकारी मार कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली है। प्रशांत महासागर के रिकॉर्ड गर्माहट के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर और अनियमित होने से देश के बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति गहरी हो रही है:कम वर्षा के कारण प्रमुख बांधों और जलाशयों में पानी का भंडारण सामान्य से काफी कम रह गया है, जिसका सीधा असर कृषि सिंचाई के साथ-साथ पनबिजली (Hydroelectric Power) उत्पादन पर भी पड़ रहा है।फसलों की कम पैदावार और उत्पादन लागत (सिंचाई के लिए डीजल व बिजली का बढ़ता खर्च) बढ़ने से स्थानीय मंडियों में खाद्यान्न, सब्जियों और दालों की उपलब्धता घटेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, यह स्थिति देश में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि: