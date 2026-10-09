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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :indore , Friday, 9 October 2026 (18:57 IST)

Indore Traffic Alert : 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देखें रूट और पार्किंग की पूरी जानकारी

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (18:57 IST)
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इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच आयोजित होगा। मैच के दौरान दर्शकों की भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, यह व्यवस्था 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से मैच समाप्त होने तक लागू रहेगी। कुछ रास्तों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।
 
अगर आप रविवार को इंदौर में घर से बाहर निकलने वाले हैं, खासकर पलासिया, रीगल, घंटाघर, हाईकोर्ट या जंजीरवाला चौराहे की ओर जाना चाहते हैं, तो निकलने से पहले बदले हुए रूट की जानकारी जरूर देख लें।

किन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद?

मैच के दौरान पासधारी और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए निम्न मार्ग बंद रहेंगे:
- लेंटर्न चौराहे से जंजीरवाला चौराहा और इंडस्ट्रीज हाउस की ओर जाने वाला मार्ग।
- घंटाघर से जंजीरवाला चौराहा और लेंटर्न चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग।
- पलासिया, घंटाघर से हाईकोर्ट और लेंटर्न चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग।
इन रास्तों पर जाने से बचें और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।
कहां से गुजर सकेंगे वाहन? जानिए डायवर्जन प्लान
ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते निर्धारित किए हैं।
1. रीगल चौराहे से जाने वाले वाहन
सिटी बसों और पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य सवारी वाहनों को जरूरत के अनुसार रीगल चौराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
2. गीताभवन से घंटाघर जाने वाले वाहन
गीताभवन चौराहे से घंटाघर की ओर जाने वाले वाहन ढक्कनवाला कुआं होते हुए श्रीमाया या मधुमिलन चौराहे की ओर जा सकेंगे।
3. रीगल से एमजी रोड, हाईकोर्ट और पलासिया जाने वाले वाहन
इन दिशाओं में जाने वाले वाहन मधुमिलन की ओर से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। निर्धारित मार्ग पर केवल सिटी बसों और एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को जाने की अनुमति होगी।
4. विजय नगर से मरीमाता जाने वाले वाहन
इंडस्ट्री हाउस से राजकुमार ब्रिज होते हुए मरीमाता जाने के बजाय वाहन एलआईजी चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर और कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होते हुए मरीमाता जा सकेंगे।
5. रीगल से पलासिया जाने वाले वाहन
वाहन रीगल से व्हाइट चर्च होते हुए एबी रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
6. मालवा मिल से घंटाघर या इंडस्ट्री हाउस जाने वाले वाहन
इन वाहनों को पाटनीपुरा, एलआईजी चौराहा और एबी रोड के रास्ते जाने की सलाह दी गई है।
स्टेडियम जाने वाले दर्शक कहां से प्रवेश करें?
होलकर स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों के लिए पैदल प्रवेश के रास्ते निर्धारित किए गए हैं।
- हुकुमचंद घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शक जंजीरवाला चौराहे से पैदल प्रवेश कर सकेंगे।
- लेंटर्न की ओर से आने वाले दर्शक भी पैदल स्टेडियम की तरफ जा सकेंगे।
- दर्शकों की सुविधा के लिए सिटी बसें घंटाघर और हाईकोर्ट चौराहे के आसपास यात्रियों को उतारेंगी। वहां से स्टेडियम तक पैदल जाना होगा।

कहां करें कार और बाइक की पार्किंग?

मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था पास और उपलब्ध स्थान के अनुसार की गई है।
पार्किंग स्थल किसके लिए
  • यशवंत क्लब केवल पासधारक
  • अभय प्रशाल और आईटीसी केवल पासधारक
  • बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स केवल पासधारक
  • विवेकानंद स्कूल केवल पासधारक
  • आईडीए परिसर केवल पासधारक
बाल विनय मंदिर स्कूल सभी वाहन, पहले आओ-पहले पाओ
जीएसआईटीएस परिसर सभी वाहन, पहले आओ-पहले पाओ
पंचम की फेल स्थित मैदान सभी वाहन, पहले आओ-पहले पाओपासधारी वाहनों को संबंधित पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए निर्धारित प्रवेश मार्गों का ही इस्तेमाल करना होगा। विवेकानंद स्कूल और बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग के लिए घंटाघर की ओर से प्रवेश होगा। स्टेडियम के अंदर, आईटीसी और अभय प्रशाल की पार्किंग के लिए लेंटर्न चौराहे या यशवंत क्लब रोड की ओर से प्रवेश निर्धारित किया गया है।

इन रास्तों पर जाने से बचें

आम लोगों को निम्न मार्गों का उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है:
- पलासिया से घंटाघर, हाईकोर्ट और रीगल चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग।
- मालवा मिल से लेंटर्न चौराहे और हाईकोर्ट की ओर जाने वाला मार्ग।
- गीताभवन से घंटाघर और मालवा मिल की ओर जाने वाला मार्ग।
- इंडस्ट्रीज हाउस से जंजीरवाला चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग।

आम लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस की सलाह

स्टेडियम के आसपास पार्किंग की जगह सीमित होने के कारण दर्शकों से सिटी बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन भीड़ और यातायात के दबाव के अनुसार बदला जा सकता है। इसलिए मैच के दिन घर से निकलने से पहले अपना रूट तय करें, अतिरिक्त समय लेकर चलें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। इससे जाम और अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।
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