Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपा

उपचुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए नंदीग्राम और रेजीनगर, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने धारापुरम सीट पर जीत हासिल की। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने भारी वोटों से जीत दर्ज की है। इन नतीजों में पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में TVK के प्रदर्शन को खास माना जा रहा है।

नंदीग्राम उपचुनाव में BJP की हासि रानी रथ जीतीं

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हासि रानी रथ ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1,64,427 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को हराया, जिन्हें 41,674 वोट प्राप्त हुए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के उम्मीदवार शांति गोपाल गिरी 5,779 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) के उम्मीदवार अली मोहम्मद सैब मीराज खान को 1,607 वोट मिले।

नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। अंतिम नतीजों के मुताबिक, हासि रानी रथ ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1,22,753 वोटों से हराया।

रेजीनगर सीट पर BJP की 75 हजार से ज्यादा वोटों से जीत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार, बीजेपी उम्मीदवार शंकरराव सरकार को 1,29,914 वोट मिले। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार गोलाम नबी आजाद को 75,816 वोटों से हराया। आजाद को कुल 54,098 वोट मिले।

वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 63.14 प्रतिशत, जबकि AJUP उम्मीदवार को 26.29 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी की इस जीत को पार्टी के लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

धारापुरम में विजय की TVK ने दर्ज की जीत

तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट पर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की उम्मीदवार पी. सत्यबामा ने जीत हासिल की। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की उम्मीदवार एस. सुगन्या को 9,471 वोटों से हराया। पी. सत्यबामा को कुल 66,841 वोट मिले, जबकि DMK उम्मीदवार एस. सुगन्या को 57,370 वोट प्राप्त हुए। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की उम्मीदवार के. बनुमति 45,280 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। इस जीत के साथ विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

विजय पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की ओर से उपचुनाव की घोषणा के बाद कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी पहल किए जाने को लेकर DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने सवाल उठाए। स्टालिन ने आरोप लगाया कि विजय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यह स्टालिन का आरोप है। आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि के लिए संबंधित चुनाव अधिकारियों के आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी देखना जरूरी होगा।