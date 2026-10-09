  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. bypoll election results 2026 bjp bengal tvk dharapuram
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (18:59 IST)

Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपा

by election results
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (18:59 IST)
google-news
उपचुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए नंदीग्राम और रेजीनगर, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने धारापुरम सीट पर जीत हासिल की। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने भारी वोटों से जीत दर्ज की है। इन नतीजों में पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में TVK के प्रदर्शन को खास माना जा रहा है।

नंदीग्राम उपचुनाव में BJP की हासि रानी रथ जीतीं

 
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हासि रानी रथ ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1,64,427 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को हराया, जिन्हें 41,674 वोट प्राप्त हुए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के उम्मीदवार शांति गोपाल गिरी 5,779 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) के उम्मीदवार अली मोहम्मद सैब मीराज खान को 1,607 वोट मिले।
 
नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। अंतिम नतीजों के मुताबिक, हासि रानी रथ ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1,22,753 वोटों से हराया।

रेजीनगर सीट पर BJP की 75 हजार से ज्यादा वोटों से जीत

 
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार, बीजेपी उम्मीदवार शंकरराव सरकार को 1,29,914 वोट मिले। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार गोलाम नबी आजाद को 75,816 वोटों से हराया। आजाद को कुल 54,098 वोट मिले।
 
वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 63.14 प्रतिशत, जबकि AJUP उम्मीदवार को 26.29 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी की इस जीत को पार्टी के लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।
 

धारापुरम में विजय की TVK ने दर्ज की जीत

 
तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट पर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की उम्मीदवार पी. सत्यबामा ने जीत हासिल की। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की उम्मीदवार एस. सुगन्या को 9,471 वोटों से हराया। पी. सत्यबामा को कुल 66,841 वोट मिले, जबकि DMK उम्मीदवार एस. सुगन्या को 57,370 वोट प्राप्त हुए। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की उम्मीदवार के. बनुमति 45,280 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। इस जीत के साथ विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

विजय पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

 
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की ओर से उपचुनाव की घोषणा के बाद कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी पहल किए जाने को लेकर DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने सवाल उठाए। स्टालिन ने आरोप लगाया कि विजय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यह स्टालिन का आरोप है। आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि के लिए संबंधित चुनाव अधिकारियों के आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी देखना जरूरी होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक, 8 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगी

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगीGST Council ने जीएसटी व्यवस्था में गिरफ्तारी, अभियोजन और सामान्य पेनल्टी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का फैसला किया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स से जुड़ी छोटी या सामान्य गलतियों के मामलों में कार्रवाई को अधिक अनुपातिक बनाना है। नए फैसलों के तहत GST में गिरफ्तारी की शक्ति हटाई जाएगी, जबकि अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जाएगी।

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियो

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियोबेंगलुरु के Freedom Park में गुरुवार को Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज, YouTuber ध्रुव राठी और Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ‘SIR रद्द करो’ और ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे लगाए।

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मान

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मानकनाडाई लेखिका और कवयित्री Anne Carson को गुरुवार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ऐसे साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा के साथ नए और प्रयोगात्मक तरीके से संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप तैयार किए।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किलभारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और रोजाना आने-जाने के खर्च को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अब ऐसे दोपहिया वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर और ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल सफर का विकल्प दें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भविष्य के शहरी आवागमन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपा

Bypoll Results 2026 : नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP की जीत, धारापुरम में विजय की TVK ने मारी बाजी, असम में भी भाजपाउपचुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए नंदीग्राम और रेजीनगर, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने धारापुरम सीट पर जीत हासिल की। उपलब्ध अपडेट के मुताबिक, असम में भी BJP के देवाशीष शर्मा निर्णायक बढ़त बनाए हुए है।

LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक, 8 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक, 8 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकातLatest News Today Live Updates in Hindi : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का शुक्रवार को चौथा दिन है। INDIA ब्लॉक के सांसद शुक्रवार शाम संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों की संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी। INDIA ब्लॉक के नेता रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। पल-पल का अपडेट्‍स-

CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BP

CJP Protest in Delhi: दिल्ली में ट्रेनें-मेट्रो बंद होने पर CJP नेताओं ने उड़ाया मजाक, कहा- पीएम मोदी चेक करें अपना BPCJP Protest Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन को रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करने और 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखने का आदेश दिया गया है।

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारें

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारेंअगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस महीने मारुति सुजुकी की Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स की Nexon और Punch ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। टॉप 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी के छह मॉडल शामिल रहे।

Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपए से शुरू, 12 अक्टूबर से बुकिंग, मिलेंगे नए फीचर्स

Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपए से शुरू, 12 अक्टूबर से बुकिंग, मिलेंगे नए फीचर्सटोयोटा ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर का 2026 Leader Edition पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.51 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी के मुताबिक, इस एडिशन की बुकिंग 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसे 4x2 मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया गया है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।