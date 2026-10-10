उत्तराखंड में 4.5 साल के भीतर 35,000 युवाओं को मिली नियुक्ति, विदेश में भी खुल रहे रोजगार के रास्ते

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमारी सरकार युवाओं के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले साढ़े चार वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है।

हमारी सरकार युवाओं के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पिछले साढ़े चार वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 10, 2026

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए उन्हें विदेशी भाषाओं में पारंगत बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।