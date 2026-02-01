बजट की वजह से रविवार को खुला शेयर बाजार, क्या है सेंसेक्स, निफ्टी का हाल
Share Market on Budget Day : बजट की वजह से रविवार को भी भारतीय शेयर बाजार समय से खुले। बजट वाले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट दिखाई दी। बाजार में आज रोज की तरह ही दोपहर 3.30 बजे तक कारोबार होगा। ALSO READ: बजट से पहले 17 हजार रुपए गिरी चांदी, क्या है सोने के दाम?
सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 317 अंकों की गिरावट के साथ 82249 पर था जबकि निफ्टी 136 अंक गिरकर 25283 पर था। बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 11 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 19 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं।
शुक्रवार को मार्केट में गिरावट देखी गई थी, निफ्टी करीब 98 अंक टूटकर 25,321 पर बंद हुआ था, जबकि सेंसेक्स 297 अंक टूटकर 82,269 पर बंद हुआ था।
