बजट से पहले 17 हजार रुपए गिरी चांदी, क्या है सोने के दाम?

सुबह 9.20 बजे चांदी 9 फीसदी की गिरावट के साथ 26,273 रुपए गिरकर 2,65,652 रुपए किलो हुई। वहीं 9.27 बजे सोने की कीमत भी 13,468 रुपए की गिरावट के साथ 1,36,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई।

सोने चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों से भारी गिरावट हो रही है। तीन दिन पहले वायदा कारोबार में चांदी 4.20 लाख रुपए प्रति किलो थी। आज यह घटकर 2.65 लाख रुपए ही रह गए। चांदी के दामों में आई गिरावट से निवेशक हैरान है।