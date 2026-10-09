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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 9 October 2026 (21:09 IST)

Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयान

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (21:09 IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता और देश की कनेक्टिविटी को लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता।
चिराग पासवान से जब प्रदर्शन के मद्देनजर किए जा रहे इंतजामों और परिवहन सेवाओं पर असर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये भारत के युवा हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कोई कितनी ट्रेनों को रोक लेगा? कितनी कनेक्टिविटी बाधित कर लेगा? कितनी सड़कों को जाम कर देगा? 

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर चर्चा

 
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन व्यवस्था और आवाजाही को लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने और दिल्ली मेट्रो की सेवाओं पर पाबंदियां लगाए जाने के बीच चिराग पासवान का यह बयान सामने आया है।
हालांकि, ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के कारणों तथा इनके दायरे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। यात्रियों को अपनी ट्रेन और मेट्रो की ताजा स्थिति संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सूचना माध्यम से जांचने की सलाह दी जाती है।

पहले भी छात्रों के समर्थन में आए थे चिराग पासवान

चिराग पासवान इससे पहले बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की दो स्तरीय परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने अंततः परीक्षा व्यवस्था को फिर से एकल परीक्षा प्रारूप में बदल दिया था। चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगियों में शामिल हैं। उनके ताजा बयान को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और युवाओं की भागीदारी के संदर्भ में देखा जा रहा है।
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