Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयान

दिल्ली में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता और देश की कनेक्टिविटी को लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता।

चिराग पासवान से जब प्रदर्शन के मद्देनजर किए जा रहे इंतजामों और परिवहन सेवाओं पर असर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये भारत के युवा हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कोई कितनी ट्रेनों को रोक लेगा? कितनी कनेक्टिविटी बाधित कर लेगा? कितनी सड़कों को जाम कर देगा?

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर चर्चा

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन व्यवस्था और आवाजाही को लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने और दिल्ली मेट्रो की सेवाओं पर पाबंदियां लगाए जाने के बीच चिराग पासवान का यह बयान सामने आया है।

#WATCH | Sonipat, Haryana: On the cancellation of trains, Union Minister Chirag Paswan says, "These are the youth of India—nothing can stop them. To those attempting to spread such misconceptions, I ask: how many trains can anyone really stop? How much connectivity can be blocked? How many roads can be jammed? These are India's youth; they possess the capacity to show the world the way—just as previous generations have done—and so, nothing can hold them back." — ANI (@ANI) October 9, 2026 हालांकि, ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के कारणों तथा इनके दायरे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। यात्रियों को अपनी ट्रेन और मेट्रो की ताजा स्थिति संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सूचना माध्यम से जांचने की सलाह दी जाती है।