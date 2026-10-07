  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. rahul gandhi priyanka gandhi detained after protest near jantar mantar delhi
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 7 October 2026 (21:53 IST)

'मेरी बहन है ये'... प्रियंका को हटाने पर पुलिस पर भड़के राहुल गांधी, गूंजा नया नारा- 'ज्ञानेश कुमार कहां मिलेंगे?'

rahul gandhi
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (21:53 IST)
google-news
दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक के सांसदों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को उस समय और तेज हो गया, जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सांसदों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रियंका गांधी को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा हटाए जाने के दौरान राहुल गांधी पुलिस पर नाराज होते नजर आए।
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, “मेरी बहन है ये।” इसके बाद प्रदर्शन स्थल पर मौजूद नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने राहुल गांधी को कंधे पर उठाकर पुलिस बस में बैठाया।

‘ज्ञानेश कुमार कहां मिलेंगे?’ का नारा

  हिरासत के बाद कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाए, 'ज्ञानेश कुमार कहां मिलेंगे, मोदी जी की गोदी में'।
 
 
विपक्षी सांसद चुनाव आयोग से मुलाकात और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं। वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
 

प्रियंका गांधी बोलीं- सरकार को हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं

 
प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार को हटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। प्रियंका गांधी ने कहा, “मैं हर देशवासी से कहना चाहती हूं कि इस सरकार को हटाओ। अगर आप इस सरकार को नहीं हटाएंगे, तो ये देश खाई में जाएगा।”
 
उन्होंने लोकतंत्र और संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब जनता का राज है। उनके मुताबिक, लोकतंत्र के कुछ उसूल हैं, जो संविधान में दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार को संविधान के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक सरकार संविधान के सिद्धांतों को तोड़ रही है।

‘300 से ज्यादा सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं’

 
प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पिछले दिन से 300 से ज्यादा सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चुनाव से जुड़े ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बारे में चुनाव आयुक्तों को बताना चाहते हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की जनता के लिए काम करता है और सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रियंका गांधी के मुताबिक, विपक्षी सांसद शांतिपूर्वक जाकर चुनाव आयुक्तों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता की आवाज से डरती है और इसलिए प्रदर्शन को अलग-अलग जगहों पर रोक रही है।
 

शांगरी-ला होटल के पास सड़क पर बैठे सांसद

 
दरअसल, विपक्षी सांसद मध्य दिल्ली स्थित शांगरी-ला होटल के पास गोल चक्कर पर धरने पर बैठ गए थे। इससे पहले वे बसों से जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी समेत कई महिला नेता सड़क पर बैठ गईं। प्रियंका गांधी के हाथ में संविधान की प्रति भी थी। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। पुलिस ने पहले राहुल गांधी को प्रदर्शन स्थल से हटाया और उन्हें कंधे पर उठाकर पुलिस बस में बैठाया। इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेता, जिनमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और उदय भानु चिब शामिल थे, राहुल गांधी को ले जा रही बस के ऊपर चढ़ गए। वहीं मुमताज पटेल बस के बोनट पर बैठ गईं।
rahul gandhi_ priyanka gandhi

प्रियंका गांधी समेत महिला नेताओं को बस में बैठाया

 
इसके बाद बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बैठी प्रियंका गांधी और अन्य महिला नेताओं को वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर बसों में बैठाया और वहां से ले गई। इस दौरान राहुल गांधी और पुलिस के बीच तीखी बहस की स्थिति भी बनी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को हटाए जाने पर पुलिस के रवैये पर आपत्ति जताई।
<blockquote class=

लंच मीटिंग के बाद जंतर-मंतर जा रहे थे सांसद

 
इससे पहले विपक्षी सांसदों ने मध्य दिल्ली के एक रेस्तरां में लंच मीटिंग की थी। इसके बाद वे बसों से जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना हुए थे। पुलिस द्वारा रास्ते में रोके जाने के बाद सांसदों ने शांगरी-ला होटल के पास गोल चक्कर पर ही धरना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि वे चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव से जुड़े अपने आरोप और आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचत

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचतअगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने Arena शोरूम पर बिकने वाली लगभग सभी कारों के लिए अक्टूबर महीने के प्रमोशनल ऑफर्स जारी किए हैं। कंपनी की ओर से अलग-अलग मॉडल पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं।

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असर

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असरभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की जेब और कर्ज की लागत को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया है। यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेपो रेट बढ़ोतरी है। साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है।

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बीच रास्ते खत्म होने का डर कितना सही? जानिए रेंज एंग्जायटी से कैसे बचें

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बीच रास्ते खत्म होने का डर कितना सही? जानिए रेंज एंग्जायटी से कैसे बचेंइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल अक्सर इसकी बैटरी और रेंज को लेकर होता है। इसे ‘रेंज एंग्जायटी’ (Range Anxiety) कहा जाता है। यानी यह डर कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही स्कूटर की बैटरी खत्म न हो जाए। चार्जिंग स्टेशन दूर हुआ तो क्या होगा? रास्ते में स्कूटर बंद हो गया तो क्या करेंगे? पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए ये सवाल स्वाभाविक हैं।

SIR पर जमकर तकरार, राहुल गांधी और प्रियंका पर क्यों हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

SIR पर जमकर तकरार, राहुल गांधी और प्रियंका पर क्यों हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामलाRahul Priyanka Gandhi Delhi Police FIR: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है।

चीन का खतरनाक दांव! नए सिल्क रूट से तालिबान से सीधे जुड़ा चीन; क्या वाखान कॉरिडोर से भारत को घेरने की तैयारी है?

चीन का खतरनाक दांव! नए सिल्क रूट से तालिबान से सीधे जुड़ा चीन; क्या वाखान कॉरिडोर से भारत को घेरने की तैयारी है?China Wakhan Corridor: अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शां प्रांत में स्थित ऐतिहासिक वाखान कॉरिडोर (Wakhan Corridor) में 121 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर सड़क का निर्माण पूरा कर उसका उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 55 लाख डॉलर ($5.5 Million) की लागत से तैयार यह सड़क अफगानिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच पहला सीधा ज़मीनी मार्ग बन गई है।

सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसलापति की हत्या और फिर उसकी मौत को सर्पदंश बताकर पुलिस को गुमराह करने का मामला आखिरकार अदालत तक पहुंचकर आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 ने बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले अमित कश्यप की हत्या का दोषी उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपी करीब 17 महीने से चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। अदालत अब 16 अक्टूबर को दोनों की सजा सुनायेगी।

आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम : CM योगी

आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम : CM योगीAbe Memorial Corridor Varanasi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम है। यहां आने वाला हर युवा यह सीख सकेगा कि दूर की सोच रखने वाला एक नेता दो देशों के भविष्य को किस तरह नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिंजो आबे सान को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारत-जापान की मित्रता हर वर्ष पहले से और अधिक मजबूत होती जाए।

भोपाल में डॉक्टर ने प्रेमिका पर की फायरिंग, 7 साल अफेयर के बाद दूसरे से सगाई होने से था नाराज

भोपाल में डॉक्टर ने प्रेमिका पर की फायरिंग, 7 साल अफेयर के बाद दूसरे से सगाई होने से था नाराजराजधानी के गांधीनगर थाना इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी पूर्व प्रेमिका जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद डॉक्टर ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने उसे समय रहते फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल युवती और आरोपी डॉक्टर दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

LIVE: प्रदर्शन राहुल गांधी को पुलिस ने छोड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को किया पंचर

LIVE: प्रदर्शन राहुल गांधी को पुलिस ने छोड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को किया पंचरLatest News Today Live Updates in Hindi : सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देशवासियों को संबोधित किया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एफआईआर को अपने लिए मेडल बताया। पल पल की जानकारी...

PM मोदी के नेतृत्व में बदला यूपी, माफिया मिट्टी में मिले: CM योगी

PM मोदी के नेतृत्व में बदला यूपी, माफिया मिट्टी में मिले: CM योगीSeva Sankalp Yatra Varanasi: मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। माफिया मिट्टी में मिल गए और विरासत प्रदेश की नई पहचान बन गई। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसके उदाहरण हैं।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।