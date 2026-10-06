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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 6 October 2026 (15:10 IST)

CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 300 सांसद मिलना चाहते थे लेकिन डरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त

rahul priyanka in protest against CEC
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (15:10 IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की मांग करते हुए कहा कि 300 सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन वे डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहा है। ALSO READ: CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन: राहुल गांधी ने बैरिकेड पर चढ़कर लहराया तिरंगा, अखिलेश-प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में
 
आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे राहुल ने कहा कि आज 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें रोक लिया गया। हम देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज हैं। हमें चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से चुनाव आयोग नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है - ये बात पूरा देश जानता है। इन लोगों ने 'वोट चोरी' कर देश को हाईजैक किया है। आप देखिएगा - इनमें से कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी। ALSO READ: "ज्ञानेश जी नहीं, गणेश जी कर रहे हैं हमारी मदद..." CEC के खिलाफ विपक्ष के मार्च पर संबित पात्रा का तीखा तंज
 
रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने कहा कि 'वोट चोर' ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जनता के सैकड़ों प्रतिनिधियों को रोक रहे हैं। मोदी-शाह आज हिंदुस्तान की आवाज को दबाकर देश को हाइजैक कर रहे हैं।  
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