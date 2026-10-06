CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 300 सांसद मिलना चाहते थे लेकिन डरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त

आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे राहुल ने कहा कि आज 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें रोक लिया गया। हम देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज हैं। हमें चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से चुनाव आयोग नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?





What has been done to our country is called treason and nobody is going to escape. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है - ये बात पूरा देश जानता है। इन लोगों ने 'वोट चोरी' कर देश को हाईजैक किया है। आप देखिएगा - इनमें से कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi — Congress (@INCIndia) October 6, 2026

रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने कहा कि 'वोट चोर' ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जनता के सैकड़ों प्रतिनिधियों को रोक रहे हैं। मोदी-शाह आज हिंदुस्तान की आवाज को दबाकर देश को हाइजैक कर रहे हैं।