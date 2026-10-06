जस्टिस भुइयां के बाद पूर्व जज रोहिंटन नरीमन बोले 'खराब काम करने वाला चुनाव आयोग देश बर्दाश्त नहीं कर सकता'

'ऐसा चुनाव आयोग नहीं हो सकता': जस्टिस नरीमन के भाषण की मुख्य बातें

जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान से जुड़ा मामला

सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की कार्यशैली और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर देश के न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस उज्जल भुइयां के बाद अब पूर्व न्यायाधीशने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाताओं के नाम काटने (Voter Exclusion) की प्रक्रिया पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।राजकोट के राजकुमार कॉलेज में(संविधान और आम आदमी) विषय पर बोलते हुए पूर्व जज नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तुरंत फैसला सुनाए।'लाइवलॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के तरीके को सीधे कटघरे में खड़ा किया:"आपके पास ऐसा चुनाव आयोग नहीं हो सकता जो इस तरह काम करे या जिसका कामकाज इस हद तक खराब हो। नागरिकों को पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से मताधिकार से बाहर कर दिया गया।"उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे थे, तब शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया (SIR) पर रोक क्यों नहीं लगाई?जस्टिस नरीमन की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजके हालिया बयान से मेल खाती है। जस्टिस भुइयां ने भी कहा था कि जिस प्रक्रिया से लाखों भारतीय नागरिकों के वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है, वह सीधे तौर पर देश की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है।पूर्व जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक आम आदमी का लोकतंत्र पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल होगा।दो दिग्गज न्यायविदों द्वारा एक के बाद एक उठाए गए इन सवालों ने यह साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना समय की मांग है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति कानून और SIR प्रक्रिया पर कब तक अंतिम सुनवाई करता है।