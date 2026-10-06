दिल्ली में भारी हंगामा! चुनाव आयोग दफ्तर की तरफ बढ़ा INDIA ब्लॉक का मार्च, रायसीना रोड पर धारा 144, कई रास्तों पर ट्रैफ़िक डायवर्ट

क्यों सड़कों पर उतरा विपक्ष? जानिए मुख्य विवाद

रायसीना रोड पर धारा 144, कई रास्तों पर ट्रैफ़िक डायवर्ट

क्षेत्र/मार्ग वर्तमान स्थिति विजय चौक से अशोक रोड पूरी तरह बैरिकेडिंग व आवाजाही बंद रायसीना रोड धारा 144 लागू, केवल पास धारकों को प्रवेश पटेल चौक व कृषि भवन रूट डायवर्जन, भारी ट्रैफिक जाम की संभावना

राहुल गांधी का तीखा हमला : "नागरिकों का मताधिकार छीनना लोकतंत्र की हत्या"

सरकार और बीजेपी का पलटवार

देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक पारा चरम पर पहुँच गया है। विपक्षी गठबंधन (INDIA bloc) के प्रमुख नेताओं ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और चुनाव आयोग (ECI) की कार्यशैली के खिलाफ संसद भवन से निर्वाचन सदन तक विशाल पैदल मार्च निकाला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दर्जनों सांसद सड़कों पर उतरे, जिसके बाद लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियां हो रही हैं। संसद से आयोग दफ्तर तक निकाले गए इस मार्च के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:विपक्ष के इस 'हलचल मार्च' को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने विजय चौक, रायसीना रोड और अशोक रोड के आसपास लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए हैं।मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा: "अगर देश के लाखों नागरिकों का नाम साजिश के तहत वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हम चुनाव आयोग को एकतरफा काम नहीं करने देंगे और आम आदमी के मताधिकार की रक्षा के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।"दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष के इस मार्च को 'नौटंकी' और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास बताया है। केंद्रीय मंत्रियों ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।चुनाव आयोग के बाहर विपक्ष के इस जोरदार प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष मतदाता सूची और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बिंदु बन चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन देता है या नहीं।