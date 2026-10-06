दिल्ली में भारी हंगामा! चुनाव आयोग दफ्तर की तरफ बढ़ा INDIA ब्लॉक का मार्च, रायसीना रोड पर धारा 144, कई रास्तों पर ट्रैफ़िक डायवर्ट
INDIA bloc protest Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक पारा चरम पर पहुँच गया है। विपक्षी गठबंधन (INDIA bloc) के प्रमुख नेताओं ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और चुनाव आयोग (ECI) की कार्यशैली के खिलाफ संसद भवन से निर्वाचन सदन तक विशाल पैदल मार्च निकाला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दर्जनों सांसद सड़कों पर उतरे, जिसके बाद लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ALSO READ: 10 महीने में 14 आपत्तियां और 13 करोड़ नाम हटने पर 2 चुनाव आयुक्तों ने ECI ज्ञानेश कुमार के फैसलों को 'अवैध' क्यों बताया?
चुनाव आयोग के बाहर विपक्ष के इस जोरदार प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष मतदाता सूची और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बिंदु बन चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन देता है या नहीं।
क्यों सड़कों पर उतरा विपक्ष? जानिए मुख्य विवादविपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियां हो रही हैं। संसद से आयोग दफ्तर तक निकाले गए इस मार्च के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- वोटर लिस्ट से नाम हटना (Voter Exclusion) : विपक्ष का दावा है कि राज्यों में लाखों वैध नागरिकों और एक विशेष वर्ग के मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों के बयान : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस उज्जल भुइयां द्वारा चुनाव आयोग के कामकाज और नियुक्तियों पर उठाए गए सवालों को विपक्ष ने अपना मुख्य आधार बनाया है।
- निष्पक्ष चुनाव पर सवाल : विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। ALSO READ: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, सड़क पर शव की तरह लेटकर जताया विरोध, VIDEO हुआ वायरल
रायसीना रोड पर धारा 144, कई रास्तों पर ट्रैफ़िक डायवर्टविपक्ष के इस 'हलचल मार्च' को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने विजय चौक, रायसीना रोड और अशोक रोड के आसपास लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए हैं।
|क्षेत्र/मार्ग
|वर्तमान स्थिति
|विजय चौक से अशोक रोड
|पूरी तरह बैरिकेडिंग व आवाजाही बंद
|रायसीना रोड
|धारा 144 लागू, केवल पास धारकों को प्रवेश
|पटेल चौक व कृषि भवन
|रूट डायवर्जन, भारी ट्रैफिक जाम की संभावना
राहुल गांधी का तीखा हमला : "नागरिकों का मताधिकार छीनना लोकतंत्र की हत्या"मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा: "अगर देश के लाखों नागरिकों का नाम साजिश के तहत वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हम चुनाव आयोग को एकतरफा काम नहीं करने देंगे और आम आदमी के मताधिकार की रक्षा के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।"
सरकार और बीजेपी का पलटवारदूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष के इस मार्च को 'नौटंकी' और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास बताया है। केंद्रीय मंत्रियों ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। ALSO READ: "ज्ञानेश जी नहीं, गणेश जी कर रहे हैं हमारी मदद..." CEC के खिलाफ विपक्ष के मार्च पर संबित पात्रा का तीखा तंज
चुनाव आयोग के बाहर विपक्ष के इस जोरदार प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष मतदाता सूची और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बिंदु बन चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन देता है या नहीं।