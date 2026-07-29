मुख्यमंत्री धामी ने 11 क्लीन फ्यूल वाहनों को दिखाई हरी झंडी, उत्तराखंड सरकार स्वच्छ परिवहन को दे रही बढ़ावा
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024' के तहत 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी-2024 के तहत 6 लाभार्थी वाहन मालिकों को पूंजी अनुदान और प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। परिवहन विभाग ने 5 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी मंजूरी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आधुनिक परिवहन व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के संकल्प के साथ उत्तराखंड को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल से शहरों में क्लीन फ्यूल आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
आधुनिक परिवहन व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के संकल्प के साथ उत्तराखण्ड को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 28, 2026
इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री @ThePradeepBatra जी, श्री @ganeshjoshibjp जी, माननीय विधायक श्रीमती… pic.twitter.com/rO7w8vthCp
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल से शहरों में क्लीन फ्यूल आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उत्तराखंड में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन एनर्जी और सतत विकास के क्षेत्र में दुनिया में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी-2024 लागू की है।
कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, परिवहन सचिव रविनाथ रमन समेत परिवहन विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।