CM पुष्कर सिंह धामी ने बच्ची से की बातचीत का वीडियो एक्स पर किया पोस्ट, बोले- बेटियों के लिए सुरक्षित और सशक्त उत्तराखंड बनाना हमारा संकल्प

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने बच्चों और बेटियों के भविष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक छोटी बच्ची से हुई मुलाकात का जिक्र किया।

उन्होंने यह वीडियो एक्स पर पोस्ट भी किया। सीएम धामी ने लिखा कि उन्होंने एक प्यारी बिटिया से उसके सपनों, पढ़ाई और भविष्य को लेकर स्नेहपूर्वक बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौनिहालों की मुस्कान में उत्तराखंड के सुनहरे कल की झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण सरकार का संकल्प है।