CM धामी ने बताया नैनीताल के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का महत्व, जहां शिव भक्ति के साथ दिखता है हिमालय का अद्भुत नजारा

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिक और प्राकृतिक विशेषताओं को साझा किया। जानिए मंदिर का इतिहास, स्थान, दर्शन का समय और आसपास के प्रमुख आकर्षण।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, नैनीताल जनपद में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित यह पावन स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। आप भी नैनीताल जनपद आगमन पर इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें।

नैनीताल जनपद में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित यह पावन स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है।



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कहां है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर?

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मंदिर के कपाट सभी दिनों में सुबह 5:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहते हैं। मंदिर के पास से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदकोट जैसी बर्फ से ढकी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर और स्पष्ट दर्शन होते हैं। मंदिर के ठीक पीछे 'चौली की जाली' नामक एक प्रसिद्ध चट्टान है, जो रॉक क्लाइम्बिंग और रैपलिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए मशहूर हैं।

समुद्र तल से लगभग 2,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर नैनीताल शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से नैनीताल या भवाली से टैक्सी और बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की सबसे बड़ी धरोहर भी है। आइए, इस दिवस पर हम सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अधिकाधिक वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लें।