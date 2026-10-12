Poonch Encounter : पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, लैंडमाइन धमाके में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर

पुंछ जिले में लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते समय एक लैंडमाइन धमाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक टाप कमांडर समेत कम से कम चार आतंकवादी मारे गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों का यह ग्रुप आज देर दोपहर कृष्णा घाटी (केजी) सेक्टर के नंगी टेकरी इलाके में इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी वे एक माइनफील्ड (बारूदी सुरंग वाले इलाके) की चपेट में आ गए।



उन्होंने बताया कि जबरदस्त धमाके में चारों आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। मारे गए लोगों की पहचान मंडला, मदारपुर, तहसील हजीरा, जिला पुंछ (पाक कब्‍जे वाले कश्‍मीर) के रहने वालों के तौर पर हुई है। इनकी पहचान मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फ़ैज़ान (लश्‍कर के टाप कमांडर), मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में की गई है।



यह बताना जरूरी है कि घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए एलओसी के पास के अग्रिम इलाकों में घुसपैठ-रोधी ग्रिड के तहत भारी मात्रा में बारूदी सुरंगें (माइन्स) बिछाई गई हैं। इस वजह से, घुसपैठ करने वाले ग्रुप अक्सर इन बारूदी सुरंगों वाले इलाकों को पार करते समय हताहत होते हैं। फिलहाल इस घटना की भारतीय सेना ने पुष्टि नहीं की है पर उस पार के मीडिया में यह खबरें आ रही हैं।