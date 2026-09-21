लद्दाख सीमा पर चीन ने घटाए सैनिक, फिर भी तनाव बरकरार, LAC पर अलर्ट मोड में भारतीय सेना

India China Border Conflict: पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बनी सैन्य सतर्कता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारतीय सेना की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने 2025 में एलएसी पर अपनी तैनाती में कमी की है और अब करीब 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड स्तर की सैन्य टुकड़ियां एलएसी के सामने और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में मौजूद हैं। हालांकि इसे पूर्ण डी-एस्केलेशन नहीं माना जा रहा।

हालिया आकलनों के अनुसार चीन की ओर अब भी करीब 50 हजार सैनिक एलएसी के विभिन्न हिस्सों में तैनात बताए जाते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने अग्रिम इलाकों में भारी सैन्य ढांचे और तेजी से सैनिक पहुंचाने की क्षमता बनाए रखी है। लद्दाख में 2020 के टकराव के बाद गलवान, पैंगोंग त्सो, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों पर विशेष निगरानी रही है।

अक्टूबर 2024 के समझौते के बाद देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी तथा पारंपरिक गश्त की व्यवस्था बहाल हुई थी। भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील बताया है।



तनाव के बीच कूटनीतिक संवाद जरूर बढ़ा है। 25 अगस्त 2026 को भारत-चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता में सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी। सितंबर में सैन्य कमांडरों की बैठकें भी हुईं।

फिर भी जमीन पर तस्वीर सावधानी वाली है। 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर दोनों सेनाएं ऊंचाई वाले कठिन क्षेत्रों में अपनी तैनाती और निगरानी क्षमता बनाए हुए हैं। ऐसे में लद्दाख में फिलहाल तनाव घटा है, लेकिन सैन्य सतर्कता खत्म नहीं हुई है।