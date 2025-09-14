पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऐसे विरोध करेगी टीम इंडिया, बनाया यह प्लान
एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने में कुछ घंटे शेष है। देश में कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का विरोध कर रहे हैं।
इस बीच खबरें हैं कि मैदान पर टीम इंडिया भी कुछ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर सकती है। भारत में इस मुकाबले का बहिष्कार हो रहा है और खिलाड़ी भी इस बात से अनजान नहीं हैं यहां तक कि बीसीसीआई भी इस मैच से दूरी बनाते दिख रहा है।
न्यूज चैनल की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ आज होने वाले एशिया कप मैच में भारत क्रिकेटर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरेंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकाबला शुरू होने के बाद भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा कुछ ‘प्रतीकात्मक विरोध’ देखने को मिल सकता है। प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन हाथ मिलाने, काली पट्टी बांधने या अन्य संभावित तरीकों के रूप में हो सकता है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma