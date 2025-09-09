मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Asia Cup Indian team practiced, Jitesh Sharma worked hard on his batting
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (11:31 IST)

एशिया कप से पहले तैयारी जोरों पर: जितेश चमके, सैमसन पर सस्पेंस बरकरार

Sanju Samson
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप से पहले सोमवार की शाम को आईसीसी क्रिकेट अकादमी पर जब अभ्यास किया तब संजू सैमसन सबसे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ अकेले विकेटकीपिंग अभ्यास करने पहुंचे जबकि बाकी उस समय धीरे धीरे पहुंच रहे थे। सैमसन पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास कर रहे थे और अपने दाहिने ओर पूरी डाइव लगाकर कैच लपकने पर उनकी तारीफ भी हुई। मुख्य कोच गौतम गंभीर इसके बाद उनके पास पहुंचे और तीन मिनट तक केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज से बात करते रहे।
 
ऐसा लग रहा था कि विकेटकीपिंग से ज्यादा वह उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। अगर हाव भाव को संकेत माने तो जितेश शर्मा क्लब हाउस से बाहर निकलने के बाद आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। आरसीबी के विकेटकीपर ने शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ बारी बारी से बल्लेबाजी अभ्यास किया।
जब ये चारों बल्लेबाजी कर रहे थे तब सैमसन बल्लेबाजी के गियर पहनकर मैदान पर पहुंचे लेकिन कुछ समय बाद एक कोने में ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास पेड़ के पीछे बैठ गए।
 
उपकप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने बारी बारी से दो तीन बार बल्लेबाजी अभ्यास किया लेकिन सैमसन को एक बार भी नहीं बुलाया गया।
 
बाद में वह नेट्स के पास आये लेकिन बल्लेबाजी नहीं की और आइस बॉक्स पर बैठे रहे। आखिर में जब सभी का अभ्यास हो गया तब सैमसन नेट्स पर पहुंचे और नेट गेंदबाज ने उन्हें गेंद डाली।
 
रिंकू सिंह ने पैड भी नहीं पहने थे जिससे संकेत मिल गया कि वह शायद अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं हों। आखिर में जब अभ्यास सत्र खत्म होने को था तब वह पैड पहनकर आये और सहयोगी स्टाफ के द्वारा डाले गए थ्रोडाउन खेले।
 
गंभीर का फोकस बल्लेबाजी की गहराई और बल्लेबाजी हरफनमौलाओं पर है लिहाजा जितेश को फिनिशर के तौर पर तरजीह मिल सकती है।  (भाषा) 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com