रविवार, 14 सितम्बर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Team India Jersey sponsors will be selected in 15-20 days says Rajiv Shukla
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (14:41 IST)

Dream 11 के बाद अब कब होगा जर्सी के लिए नया स्पोंसर? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया खुलासा

Team India Jersey sponsors will be selected in 15-20 days says Rajiv Shukla
Team India Jersey Sponsers : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) ने शनिवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए जर्सी प्रायोजक का चयन अगले दो से तीन हफ्तों में हो जाएगा और बोलियां 16 सितंबर को बंद होंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) का ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ‘ड्रीम11’ के साथ 358 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का करार रद्द होने के बाद टीम इंडिया बिना किसी जर्सी प्रायोजक के खेल रही है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियमन के पारित होने के बाद यह करार रद्द हो गया जिसके तहत गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
 
बीसीसीआई ने इसके बाद एक नई निविदा जारी की है जिसमें वास्तविक धन राशि वाले गेमिंग एप, सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेंसी या शराब उत्पादों से जुड़ी कंपनियों के बोली लगाने पर रोक लगी है।
 
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संस्था ‘क्रेडाई’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्ला ने कहा, ‘‘निविदा प्रक्रिया जारी कर दी गई है और इसमें कई बोलीदाता शामिल हैं। इसके अंतिम रूप देने के बाद हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है कि यह 15-20 दिनों में अंतिम रूप ले लेगा। ’’
यह पूछे जाने पर कि क्या कोई नाम आगे चल रहा है तो शुक्ला ने कहा, ‘‘नहीं, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। कई बोलीदाता शामिल हैं। हम आपको अंतिम रूप देने के बाद बताएंगे। ’’
 
शुक्ला ने आईपीएल टिकटों पर हाल में हुई जीएसटी बढ़ोतरी के बारे में भी बात की जिसके तहत अब ये टिकट कसीनो और रेस क्लबों के साथ 40 प्रतिशत के स्लैब में आ गए हैं।
 
इसके परिणामस्वरूप 500 रुपये का टिकट अब 700 रुपये का हो जाएगा और 2,000 रुपये का टिकट 2,800 रुपये का हो जाएगा। नियमित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा।
 
उन्होंने कहा, ‘‘बहुत सारे आम लोग आईपीएल देखने आते हैं। इसका निश्चित रूप से असर होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफी लोग आईपीएल देखने आएंगे। ’’
 
बीसीसीआई को कर छूट मिलने की आलोचना पर शुक्ला ने जवाब दिया, ‘‘बीसीसीआई एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह आयकर चुकाता है। जीएसटी भी देता है। हमें कोई छूट नहीं मिलती। ’’
 
उन्होंने कहा, ‘‘हम हजारों करोड़ रुपये कर देते हैं। राज्य संघ भी कर देते हैं। और हम सरकार से एक रुपया भी अनुदान नहीं लेते। ’’
 
महिला क्रिकेट के विकास पर शुक्ला ने कहा, ‘‘काफी प्रयास किए जा रहे हैं। बस एक ही चुनौती है कि स्टेडियम खचाखच भरा हो। दर्शकों को महिलाओं को भी मैच देखने आना चाहिए। हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं।’’
 
उन्होंने कहा, ‘‘हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बस एक ही बात है कि लोग आकर महिलाओं के मैच देखें। ’’  (भाषा)

 
