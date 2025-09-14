रविवार, 14 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (14:01 IST)

हमें वरूण, कुलदीप, अक्षर के बारे में पता है, पाकिस्तान अपनी रैंकिंग बनाता रहे : टेन डोएशे

INDIA VS PAKISTAN
भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच रेयान टेन डोएशे ने शनिवार को कहा कि माइक हेसन पाकिस्तान के बायें हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं लेकिन भारत को पता है कि विश्व रैंकिंग में वरूण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल कहां हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच हेसन ने कहा था कि नवाज अपनी आईसीसी टी20 रैंकिंग के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पांच विकेट लेने के बावजूद उनकी रैंकिंग हालांकि 30वीं हैं।
 
टेन डोएशे ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पूर्व कहा ,‘‘ हमें पता है कि वरूण, अक्षर या कुलदीप के बारे में हम क्या महसूस करते हैं। हर कोई अपनी राय रखने के लिये स्वतंत्र है। वे अपने खिलाड़ियों को कोई भी रैंकिंग दे सकते हैं।’’

उन्होंने आगे कहा ,‘‘ पूरी ईमानदारी से कहूं तो भारत कल जीत का प्रबल दावेदार है। हमारा फोकस बल्ले से 120 गेंदों पर और गेंदबाजी में 120 गेंदों पर होगा। जो टीम 240 गेंदों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, वह जीतेगी।’’
 
टेन डोएशे ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में शायद ही कोई बदलाव हो। उन्होंने कहा ,‘‘ किसी बदलाव की संभावना नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी की तुलना में यह विकेट अलग है लेकिन पहले मैच में टीम संयोजन सही था।’’ (भाषा) 
Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

