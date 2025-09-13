शनिवार, 13 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. india vs pakistan asia cup 2025 suryakumar yadav salman ali agha on aggression
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:04 IST)

भारत-पाक महाभिड़ंत से पहले गरजी जुबानें, आक्रामकता पर छिड़ी बहस

ind vs pakistan playing 11 hindi news
India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा की तरह क्रिकेट मुकाबले से पहले माहौल गर्माया हुआ है। रविवार को होने वाले बहुप्रतीक्षित एशिया कप मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी-अपनी रणनीतियों और मानसिकता को लेकर खुलकर बात की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ किया था कि उनकी टीम खेल के दौरान अपनी आक्रामक शैली (Aggressive Style) से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, “आक्रामकता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अहम हिस्सा है। इसके बिना आप उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैं इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हूं।”
 
जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ खिलाड़ियों को मैदान पर शांत रहने की हिदायत दी जाएगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर हम जीत के लिए खेल रहे हैं, तो अपनी शैली क्यों बदलें? आक्रामकता हमारी ताकत है।
दूसरी ओर, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने संयमित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “मैं अपने खिलाड़ियों को आक्रामक या शांत रहने के निर्देश नहीं दूंगा। हर खिलाड़ी की अपनी शैली होती है। तेज गेंदबाज तो स्वभाव से ही आक्रामक होते हैं।”
 
इस मुकाबले का महत्व सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सीमा पर जारी तनाव के बीच यह पहला भारत-पाकिस्तान मैच होगा, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है।
 
कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार खास निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक सवाल न पूछे जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार और सलमान को एक साथ नहीं बैठाया गया उनके बीच अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मौजूद थे।
 
टीम चयन को लेकर जब सूर्यकुमार से पूछा गया कि संजू सैमसन या जितेश शर्मा में से किसे मौका मिलेगा, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “मैं आपको पूरी टीम की जानकारी मैसेज कर देता हूं सर।”
 
 हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीम प्रबंधन हर पहलू पर ध्यान दे रहा है और सही निर्णय लिया जाएगा।
 
टीम में बदलाव की संभावनाओं पर उन्होंने दो टूक कहा, “जब परिणाम आ रहे हों तो बिना वजह प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। हर फॉर्मेट में तैयारी सबसे जरूरी होती है।”

वहीं, पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला सिर्फ भारत को हराने का नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। पूर्व कप्तान बाबर आजम और अनुभवी मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। सलमान का मानना है कि यह टीम अब आगे बढ़ चुकी है।
 
उन्होंने कहा, “पिछले चार महीनों में हमने चार में से तीन श्रृंखलाएं जीती हैं। टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। कई खिलाड़ियों के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं।”

जहां भारत लंबे समय बाद एकसाथ टी20 प्रारूप में खेल रहा है, वहीं पाकिस्तान एक नई पहचान और संतुलित टीम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलकर मैदान में बाज़ी मारती है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com