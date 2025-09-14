रविवार, 14 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (12:09 IST)

गंभीर का ड्रेसिंग रूम मैसेज: आतंक पर गुस्सा जायज, लेकिन मैदान में चाहिए फोकस

gautam gambhir old statement on india pakistan match hindi news
India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच रेयान टेन डोएशे (Ryan Ten Doeschate) ने शनिवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर जनभावना से भारतीय खिलाड़ी वाकिफ हैं लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने टीम बैठक में उन्हें इस बड़े मैच पर फोकस रखने की सलाह दी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीम को बहुदेशीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी है लेकिन किसी भी खेल में किसी भी स्थान पर द्विपक्षीय मैच नहीं होंगे।
 
टेन डोएशे ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ हमें जनभावना का पता है। गौती (गौतम गंभीर) का संदेश काफी पेशेवर है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उनकी चिंता मत करो।’’
 
उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि खिलाड़ी भारत के लोगों की सहानुभूति और भावनाओं को साझा करते हैं। एशिया कप लंबे समय से अधर में लटका हुआ था और हम बस इंतज़ार कर रहे थे।’’

इससे पहले गंभीर ने दिल्ली में ‘एबीपी’ के एक कार्यक्रम में कहा था कि उनकी निजी राय यह है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच खेल नहीं होना चाहिए।
 
सोशल मीडिया पर भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने की काफी निंदा हो रही है और मैच के बहिष्कार की मांग भी उठ रही है।
 
टेन डोएशे ने कहा कि टीम बैठक में लोगों की भावनाओं पर भी बात की गई जिसमें गंभीर ने खिलाड़ियों से पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर सरकार और बीसीसीआई के निर्देशों का पालन करने को कहा।


 
उन्होंने कहा ,‘‘ आपको पता है कि सरकार का रूख क्या है। अब खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं को पीछे रखना होगा। हमने आज टीम बैठक में यही बात की।’’
 
अक्सर वैश्विक टूर्नामेंटों में खेलों को विरोध प्रदर्शन का जरिया बनाया जाता है, खासकर ओलंपिक में। यह पूछने पर कि क्या भारतीय टीम ऐसा कुछ करेगी , टेन डोएशे ने कहा ,‘‘ मुझे लगता है कि इस तर्क का दूसरा पहलू यह है कि आप खेल को राजनीति से अलग रखते हैं और इस पर लोगों की अलग-अलग राय होती है। उम्मीद है कि हम जिस तरह से खेलते हैं, वह देश के प्रति हमारी भावनाओं को दर्शाएगा।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं भावनाओं को समझता हूं लेकिन हम बीसीसीआई और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।’’
 
यह पूछने पर कि क्या टीम को बाहरी आवाजों से दूर रखा गया है, उन्होंने कहा ,‘‘ एक बार तब पता चल गया कि हम यहां आकर खेलने वाले हैं तो हमने ऐसा करने की कोशिश की। क्रिकेट के पहलू पर सोचते समय हमने भावनाओं को पीछे रखने की कोशिश की।’’
 
टेन डोएशे ने कहा ,‘‘खिलाड़ी अब काफी पेशेवर हो गए हैं। मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति की भावनाओं का स्तर अलग-अलग होता है, खासकर इस बात पर कि वे पूरी स्थिति को किस नजर से देखते हैं। लेकिन संदेश यही रहा है कि सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें और कल होने वाले एक मैच पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें।’’
 


 
कुछ महीने पहले गंभीर से पूछा गया था कि पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा हत्या किये जाने के बाद क्या पाकिस्तान से खेलना सही होगा।
 
उस हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया था।
 
गंभीर ने तब कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ खेलने के पक्षधर नहीं हैं लेकिन सरकार के निर्देशों को मानना होगा।
 
उन्होंने कहा था ,‘‘ मेरा निजी जवाब बिल्कुल ना है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होता , भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ नहीं होना चाहिये। आखिर में यह सरकार का फैसला होगा कि हम उनसे खेलें या नहीं। कोई क्रिकेट मैच, बॉलीवुड फिल्म या किसी तरह का संपर्क भारतीय सैनिकों या नागरिकों की जान से बढकर नहीं है।’’
 
सरकार ने ओलंपिक चार्टर का हवाला देकर पाकिस्तान के साथ बहुदेशीय टूर्नामेंट खेलने की अनुमति दे दी है।
 
भारत 2036 में ओलंपिक और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का इच्छुक है और इसके लिये ओलंपिक चार्टर का पालन करना जरूरी है।  (भाषा)

