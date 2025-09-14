रविवार, 14 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india pakistan asia cup 2025 match controversy pahalgam attack operation sindoor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (17:20 IST)

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध जारी, औवेसी बोले- मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती

Asia Cup
एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला अवसर है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर देश में लोग बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं इस मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।  शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाकर विरोध किया।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। पुणे में अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि यह विषय बोलने लायक नहीं है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। जब हमारे लोगों का खून बहा है, तो फिर उनसे खेल का क्या मतलब?
 
मैच को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विरोध जताया। ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना “राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान” है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की और जनता से मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी फोड़ा, वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को सिंदूर भेजा। 
क्या भारत विश्व कप और एशिया कप छोड़ सकता है 
एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा यह एक ऐसा बिंदु है जहां लोगों का मत आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत विश्व कप और एशिया कप छोड़ सकता है?
 
क्या कहा हरीश रावत ने 
एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, "लोग आक्रोशित हैं। पूरा भारत आक्रोशित है। हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं कि खून और पानी, खून और खेल, खून और कूटनीति, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।

पाकिस्तान हमारी धरती पर रोज़ खून की होली खेलना चाहता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रख सकते। एक कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। यह उन देशों के लिए भी एक संदेश होगा जो एक तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ डिनर करते हैं और दूसरी तरफ़ हमें अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, जो एक तरफ़ शंघाई सहयोग संगठन में हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और दूसरी तरफ़ पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई समूह का सह-अध्यक्ष बनाते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यह संदेश वहां की जनता तक जाना चाहिए ताकि वे कहें कि भारत उनका भाई है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबई

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍या

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍याBritain crime News : इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित घर में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावा

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावाRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं।

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार साबित किया कि वे राजा विक्रमादित्य को आदर्श क्यों मानते हैं। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने एक बार फिर सुनवाई की और फैसला ऑन द स्पॉट किया। उन्होंने एक युवक की गुहार पर वहीं खड़े-खड़े मामले के दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें। इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया। दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है। सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम डॉ. यादव के यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्माना

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्मानाIncome Tax Returns Filing : आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।

और भी वीडियो देखें

अमित शाह ने हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं, भारतीय भाषाओं को लेकर की यह अपील

अमित शाह ने हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं, भारतीय भाषाओं को लेकर की यह अपीलAmit Shah's statement on Hindi Diwas : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं और सभी से सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी व विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर एक संदेश में कहा, हमारा देश मूलतः एक भाषा-प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं।

असम में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले- सेना के बजाए आतंकियों का समर्थन कर रही

असम में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले- सेना के बजाए आतंकियों का समर्थन कर रहीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोदी ने असम में दारंग जिले के मंगलदई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने नहीं देगी और न ही जनसांख्यिकी बदलने की उनकी साजिश को कामयाब होने देगी।

LIVE: PM मोदी ने असम के गोलाघाट में बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का किया उद्घाटन

LIVE: PM मोदी ने असम के गोलाघाट में बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का किया उद्घाटनLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। बांस के पौधे के सभी हिस्सों का इस्तेमाल करने वाला यह संयंत्र ‘शून्य अपशिष्ट’ पैदा करेगा और इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पल-पल की जानकारी...

मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, असम में बोले PM मोदी

मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, असम में बोले PM मोदीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी।

काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर साधना कर किया गंगा स्नान, बोले- भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी

काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर साधना कर किया गंगा स्नान, बोले- भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरीDhirendra Krishna Shastri News : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शनिवार देर रात वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दादा गुरु के शवदाह स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, जहां रातभर उन्होंने आश्रम की छत पर हवन, साधना और पूजा-अर्चना की। गंगा में पुण्य स्नान किया। उन्होंने कहा, भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना आज की आवश्यकता है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com