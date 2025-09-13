टीम खेलती है, नाम नहीं! कपिल देव का सटीक कट [VIDEO]
India vs Pakistan Asia Cup 2025 : कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के अहम मुकाबले से पहले शुक्रवार को कहा कि भारतीय टीम एशिया कप की प्रबल दावेदार है लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन की बजाय टीम के बारे में बात करनी चाहिए। मई में सीमा पर तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान का यह पहला मैच होगा।
यहां गोल्फ के एक कार्यक्रम से इतर कपिल से यह पूछा गया कि भारत . पाकिस्तान मुकाबले में वह किसे भारतीय टीम का ‘एक्स फैक्टर’ मानते हैं तो उन्होंने कहा ,‘‘ मैं भारतीय टीम का समर्थन कर रहा हूं। भारत एक टीम के रूप में खेलेगा और ट्रॉफी के साथ लौटेगा। यही मेरी इच्छा है और जिस तरह से वे खेल रहे हैं, मुझे यकीन है कि वे जीतकर लौटेंगे।’’
खिलाड़ियों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि पूरा फोकस टीम पर होना चाहिए, किसी खिलाड़ी पर नहीं।
उन्होंने कहा ,‘‘ एक टीम के रूप में भारत की बात करें, ,खिलाड़ियों की नहीं। जब एक टीम खेलती है तो पूरी टीम खेलती है। हमें खिलाड़ी विशेष के बारे में बात नहीं करनी चाहिये।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ अगर कोई अच्छा खेलता है तो वह प्रदर्शन और वह खिलाड़ी सभी की नजर में होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है।’’
भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल ने कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन कप्तान है या कौन होना चाहिए। उनसे पूछा गया था कि क्या निकट भविष्य में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को तीनों प्रारूपों में कप्तानी सौंपी जानी चाहिए।
भारत के 1983 विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान ने कहा ,‘‘ वे भारत के लिए खेल रहे हैं और यह सबसे बड़ी बात है। कप्तानी की बात है ही नहीं। आप देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो सबसे अहम है। लोग देखते हैं कि कौन कप्तान है और कौन नहीं लेकिन मैं यह देखता हूं कि सभी भारत के लिए खेल रहे हैं।’’
कपिल ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) का शानदार कैरियर रहा है लेकिन अब नई पीढी जगह लेने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा ,‘‘ उनका (विराट और रोहित) शानदार कैरियर रहा। उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा खेला। अब नयी पीढी ने जिम्मेदारी संभाल ली है जिसे खुद को साबित करना है।’’ (भाषा)