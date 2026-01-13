मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (20:12 IST)

BJP के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने RSS अधिकारियों से की मुलाकात, कांग्रेस ने पूछा- यह रिश्ता क्या कहलाता है

BJP
कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के एक प्रतिनिधिमंडल के यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय का दौरा करने के घटनाक्रम को लेकर मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। मीडिया खबरों के मुताबिक चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अधिकारियों से मुलाकात की। यह मुलाकात चीनी प्रतिनिधिमंडल की भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के साथ बातचीत के एक दिन बाद हुई। इसे लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा। 
पवन खेड़ा ने पूछा यह रिश्ता क्या कहलाता है
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की आंखें नीचे हैं, हाथ बंधे हैं और सिर झुका हुआ है। यह देश एक झुका हुआ प्रधानमंत्री कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो किसी भी देश के सामने नतमस्तक हो जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिरगिट को भी बीजेपी ने एक रंग सिखा दिया है। जिन्हें चीन को लाल आंख दिखानी थी, उनके लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी। उन्होंने कहा कि चीन की पार्टी CPC से बीजेपी ने मीटिंग की है। ये जब सत्ता में नहीं थे, तब भी चीन जाकर मिलते थे, और RSS वाले ट्रेनिंग लेते थे। उन्होंने कहा कि जब BJP-RSS के लोग चीन के साथ बैठक करते हैं, तो क्या देश से जुड़े ये मुद्दे उठाते हैं?
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोला।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में राजनीतिक बातचीत जारी रहने के बावजूद चीन अपने क्षेत्रीय दावों पर जोर दे रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने X पर लिखा कि चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना इलाका कहा। पिछले कई दिनों से CPEC के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लद्दाख के बाद अब चीन यहां तक कैसे घुस गया? चीन इतनी हिमाकत जैसे कर रहा है? उधर BJP नेताओं की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही हैं। Edited by: Sudhir Sharma
shaksgam valley पर चीन का नया दावा, सड़क निर्माण को बताया 'जायज', भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा- 'अवैध है कब्जा'

shaksgam valley पर चीन का नया दावा, सड़क निर्माण को बताया 'जायज', भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा- 'अवैध है कब्जा'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने सोमवार को एक बार फिर इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि यह इलाका उसका है और वह अपनी जमीन पर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत ने सड़क निर्माण को अवैध कब्जा बताया है।

क्‍या है रहस्‍यमयी सोनिक वेपन, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के सैनिकों को हुई खून की उल्‍टी, नाक से बहने लगा खून

क्‍या है रहस्‍यमयी सोनिक वेपन, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के सैनिकों को हुई खून की उल्‍टी, नाक से बहने लगा खूनअमेरिकी सेना की वेनेजुएला में की गई कार्रवाई के संबंध में सामने आ रही जानकारी बेहद चौंकाने और डराने वाली हैं। न्यूयार्क पोस्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो को पकड़ने पहुंची अमेरिका सेना ने एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए। उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे।

Get Out of MY Pub, UK के PM पर फूटा आम आदमी का गुस्सा, वीडियो वायरल

Get Out of MY Pub, UK के PM पर फूटा आम आदमी का गुस्सा, वीडियो वायरलयूनाइटेड किंगडम की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को बाथ (Bath) शहर के एक पब से अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ा। घटना का वीडियो तेजी से एक्स पर वायरल हो गया। एक्स पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह के कमेंट्‍स भी कर रहे हैं।

आखिर क्‍या है डोनाल्‍ड ट्रंप के वेनेजुएला का खुद को राष्‍ट्रपति घोषित करने के मायने?

आखिर क्‍या है डोनाल्‍ड ट्रंप के वेनेजुएला का खुद को राष्‍ट्रपति घोषित करने के मायने?डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) घोषित करने और वहां हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के गहरे कूटनीतिक और आर्थिक मायने हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में एक अभूतपूर्व मोड़ है।

कौन हैं रक्षित चौहान, US द्वारा जब्त रूसी टैंकर से क्या है कनेक्शन, PM मोदी से परिवार ने बचाने के लिए क्यों लगाई गुहार

कौन हैं रक्षित चौहान, US द्वारा जब्त रूसी टैंकर से क्या है कनेक्शन, PM मोदी से परिवार ने बचाने के लिए क्यों लगाई गुहारWho is Rakshit Chauhan : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के रहने वाले 26 वर्षीय मर्चेंट नेवी अधिकारी रक्षित चौहान के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने की भावुक अपील की है। रक्षित उस रूसी टैंकर 'मैरिनेरा' (Marinera) के 28 चालक दल के सदस्यों में शामिल हैं, जिसे हाल ही में अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया है।

यूक्रेन के लिए 2.3 अरब डॉलर की मानवीय सहायता अपील

यूक्रेन के लिए 2.3 अरब डॉलर की मानवीय सहायता अपीलयूक्रेन में तेज़ होते रूसी हमलों के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए 2.3 अरब डॉलर की मानवीय सहायता अपील जारी की है। इसका उद्देश्य देश के 41 लाख सबसे अधिक ज़रूरतमन्द लोगों तक मदद पहुंचाना है। फ़रवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किए जाने के बाद से, संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार सरकार के साथ मिलकर ज़रूरतमन्द लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें वे शहरी नागरिक शामिल हैं जो अब भी ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहे हैं।

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सच

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सचकेंद्र सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वह स्मार्टफोन कंपनियों को अपना सोर्स कोड साझा करने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है। सरकार ने इन खबरों को भ्रामक और सनसनी फैलाने वाला बताया है।

भारत के साथ साझेदारी जर्मनी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है

भारत के साथ साझेदारी जर्मनी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैफ्रीड्रिश मेर्त्स 6 मई, 2025 से जर्मनी के 10वें चांसलर (प्रधानमंत्री) हैं। 11 जनवरी को भारत पहुंचने के साथ शुरू हुई उनकी 2 दिवसीय यात्रा, भारत की पहली यात्रा है। यह यात्रा दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में अहमदाबाद से शुरू हुई। जर्मनी के चांसलर ने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से करने के निमंत्रण को एक विशेष सम्मान बताया। मोदी की तरह गुजरात ही भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्म स्थान है।

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरा गैंग के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा है। 6 से ज्यादा खूंखार गिरोहों को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला मास्टरमाइंड आबिद अली उर्फ 'रहमान डकैत' आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। 14 राज्यों में फैले इसके जुर्म के नेटवर्क ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
