बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:37 IST)

आर्यन खान बनाम समीर वानखेड़े मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Aryan Khan vs Sameer Wankhede case
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर समन जारी किया है। अदालत ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य से सात दिनों के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता को सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

वानखेड़े ने कोर्ट को बताया कि सीरीज के संदर्भ में मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बहन को ट्रोल करने वाले पोस्ट हैं। पहली नजर में मानहानिकारक। यह चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि आपके पक्ष में इस कोर्ट में जाने का कारण है, लेकिन एक प्रक्रिया का पालन करना होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी वानखेड़े की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि शिकायत में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। वानखेड़े के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
Edited By: Navin Rangiyal
वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

कैलिफोर्निया में दिवाली से पहले भारतीयों को मिला गिफ्ट, स्टेट हॉलिडे घोषित

कैलिफोर्निया में दिवाली से पहले भारतीयों को मिला गिफ्ट, स्टेट हॉलिडे घोषितअमेरिका के कैलिफोर्निया में दिवाली को ऑफिशियली स्टेट हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। शहर के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस संबंध में एक बिल पर हस्ताक्षर किए है। कैलिफोर्निया इस तरह दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा स्टेट बन गया है।

बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार दिया, बेरहमी से कत्ल कर थाने पहुंचा कलयुगी बेटा

बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार दिया, बेरहमी से कत्ल कर थाने पहुंचा कलयुगी बेटामहाराष्ट्र के नासिक से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद वह खुद पुलिस के पास पहुंचा और बताया हत्या का कारण। उसने पुलिस को बताया कि वो बोर हो रहा था इसलिए उसने मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग स्तब्ध हैं।

आवारा कुत्ते के हमले ने छीनी मां-बाप की खुशियां, 3 साल के अरमान की मौत

आवारा कुत्ते के हमले ने छीनी मां-बाप की खुशियां, 3 साल के अरमान की मौतमहाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जाफरगेट के पुराने मोंढा इलाके में 3 साल के बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई। बच्चे का नाम शेख अरमान था, जो कुछ दिन पहले अपने घर के पास खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया।

9 पेज का सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम, आखिर क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज?

9 पेज का सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम, आखिर क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज?एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत पर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। उनके घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये अफसर कौन है अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस को उनके आवास से 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें एक बड़े पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है।

LIVE: भारत के लिए नया चेलैंज, PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका, बांग्लादेश को फाइटर जेट

LIVE: भारत के लिए नया चेलैंज, PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका, बांग्लादेश को फाइटर जेटअमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन को पाकिस्तान को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने का नया ठेका मिला है। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30 सितंबर को जारी एक बयान में दी। पाकिस्तानी समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्रालय की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
