11 लाख दीयों से जगमगाई काशी, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी ने रचा अद्भुत नजारा

कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली के अवसर पर काशी के घाटों से लेकर कुंडों, तालाबों और देवालयों तक करीब 11 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए गए। गंगा के दोनों तटों पर दीपों की अविरल श्रृंखला ने शिव की नगरी को रोशनी से सराबोर कर दिया। योगी सरकार की पहल पर आयोजित इस उत्सव में जनसहभागिता, सनातन परंपरा, राष्ट्रभक्ति और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का संगम देखने को मिला। उपनिषद के उद्घोष 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के भाव के अनुरूप दीपों ने अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और संकीर्णता से उदारता की ओर बढ़ने का संदेश दिया।

दिन ढलते ही उत्तरवाहिनी गंगा के दोनों तटों पर लाखों दीपों की रोशनी फैल गई। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर ऐसा दृश्य दिखाई दिया, मानो आकाशगंगा के सितारे धरती पर उतर आए हों। घाटों से लेकर गंगा पार के रेतीले क्षेत्र तक दीपों की लंबी श्रृंखला ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। इस वर्ष एक लाख दीप गाय के गोबर से निर्मित थे। सरकारी प्रयासों के साथ विभिन्न समितियों और आमजन की भागीदारी से भी दीपदान किया गया।

घाटों से मंदिरों तक दीपदान, महाआरती में राष्ट्रभक्ति का संदेश

देव दीपावली पर दशाश्वमेध घाट की विश्वविख्यात गंगा महाआरती में आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकारों की झलक भी दिखाई दी। कारगिल युद्ध के शहीदों को समर्पित महाआरती में अमर जवान ज्योति की अनुकृति के माध्यम से वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर तीन जवानों को मरणोपरांत 'भागीरथ शौर्य सम्मान' प्रदान किया गया। 21 अर्चकों और 42 देवकन्याओं ने रिद्धि-सिद्धि के स्वरूप में मां गंगा की महाआरती की। शंखनाद और डमरुओं की गूंज के बीच गंगा के निर्मलीकरण और स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को नदी संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। गंगा-गोमती तट पर स्थित मार्कण्डेय महादेव मंदिर, वरुणा नदी के शास्त्री घाट और विभिन्न कुंडों, तालाबों एवं देवालयों में भी दीपदान किया गया। इस तरह उत्सव का प्रकाश प्रमुख घाटों से आगे पूरे काशी क्षेत्र तक पहुंचा। घाटों पर दीपों से शिवलिंग की आकृतियां और रंगोलियां भी बनाई गईं। एक रंगोली में दीपों से बने शिवलिंग के नीचे 'राधे राधे कमल खिला दे' लिखा गया था। ड्रोन शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की माता को श्रद्धांजलि देने वाली आकृति भी बनाई गई थी।

पुष्पों और विद्युत झालरों से सजा काशी विश्वनाथ धाम

देव दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को आकर्षक पुष्पों और रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से सजाया गया। बाबा के आंगन में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया और धाम के विभिन्न स्थलों पर पुष्पों से रंगोलियां बनाई गईं। ललिता घाट पर भी श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम में सुगम दर्शन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। नमो घाट से अस्सी घाट तक प्रमुख घाटों पर विद्युत झालरों, प्रकाश व्यवस्था और हाईमास्ट फ्लड लाइटों से सजावट की गई। सरकारी भवनों, कार्यालयों और शहर के प्रमुख चौराहों को भी रोशनी से सजाया गया। रंग-बिरंगी और दूधिया रोशनी में नहाए घाट तथा सड़कें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।

नो फ्लाई जोन में रही काशी

देव दीपावली पर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मौजूदगी को देखते हुए वाराणसी को नो फ्लाई जोन में रखा गया था। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहा। आसमान से निगरानी के लिए चार टीथर्ड ड्रोन तैनात किए गए, जबकि अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया गया।





त्रिनेत्र प्रणाली के माध्यम से भी लगातार निगरानी की गई। गंगा के दोनों तटों के घाटों और प्रमुख आयोजन स्थलों को आठ जोन, 16 सेक्टर और 32 सब-सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। जल क्षेत्र को भी सात सेक्टर में विभाजित किया गया। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और वॉच टावरों के माध्यम से निगरानी की गई। घाटों, सड़कों और नदी क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, आपातकालीन प्रबंधन, त्वरित कार्रवाई दल तथा प्रवेश और निकास की व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्ययोजना लागू की गई।





25 मिनट के 'काशी-कथा' शो में दिखी सनातन संस्कृति की गौरवगाथा वाराणसी के चेत सिंह घाट पर करीब 25 मिनट का 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो आयोजित किया गया। 'काशी-कथा' नाम की इस प्रस्तुति में ऑडियो-वीडियो माध्यम से काशी की धार्मिक यात्रा, सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। गंगा तट पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों पर 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए इन प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु और पर्यटक अभिभूत हुए।

शंखनाद और डमरू की गूंज के साथ शुरू हुई प्रस्तुति में एनामॉर्फिक एलईडी दृश्य, संगीत और कथावाचन का भी समावेश रहा। इसके बाद भगवान गणेश की कथा, शिव-पार्वती विवाह, देव दीपावली की पौराणिक मान्यता और मां गंगा की महिमा को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया। भगवान श्रीहरि विष्णु के चक्र और पुष्करिणी कुंड से जुड़े प्रसंगों के साथ गंगा की स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। शो के अंतिम चरण में करीब आठ मिनट के लेजर प्रदर्शन ने ऐतिहासिक इमारतों और गंगा तट को रोशनी के अद्भुत संसार में बदल दिया।

शिव भजनों पर ग्रीन आतिशबाजी ने बांधा समां ललिता घाट के सामने गंगा पार रेतीले क्षेत्र में शिव भजनों की धुन पर ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। आयोजकों के अनुसार, इसमें भारत में पहली बार आठ इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल हुआ। करीब 10 मिनट चले इस शो में रंग बदलती आकृतियों और आकर्षक पैटर्न ने दर्शकों का ध्यान खींचा। 'हर-हर महादेव शंभू', 'डमरू बजाया भोलेनाथ ने', 'शिव तांडव स्तोत्रम्', 'मेरा भोला है भंडारी' और 'महाकाल' जैसे भजनों की धुन पर नौ से दस संगीत ट्रैकों के साथ आतिशबाजी की गई। आसमान में उभरती रंग-बिरंगी आकृतियों ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया।

रोशनी से निखरी मंदिरों और घाटों की सुंदरता योगी सरकार की पहल पर ड्रोन, लेजर, संगीत और ग्रीन आतिशबाजी के साथ काशी की पारंपरिक सजावट को भी विशेष रूप दिया गया। मंदिरों और घाटों पर फसाड लाइटिंग की गई, जबकि सड़कों के विद्युत खंभों पर तिरंगे रंगों की आकर्षक स्पाइरल झालरें लगाई गईं। इस तरह देव दीपावली पर काशी ने अपनी आध्यात्मिक पहचान को आधुनिक तकनीक और भव्य प्रस्तुतियों के साथ दुनिया के सामने रखा।

गंगा आरती, लाखों दीपों, लेजर शो और ड्रोन शो ने बनाया यादगार अनुभव

जैसा सुना था, वैसी ही दिव्य है काशी : आगरा से अपने परिवार के साथ काशी पहुंचीं रंजना कुशवाहा ने अस्सी घाट से देव दीपावली का अद्भुत नजारा देखा। उन्होंने कहा कि काशी के बारे में जैसा सुना था, यहां आकर वैसा ही अनुभव हुआ। योगी सरकार ने देव दीपावली की भव्यता देखने और गंगा आरती का आनंद लेने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थीं। पूरे परिवार के साथ काशी के इस महापर्व में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हुई।

लेजर और ड्रोन शो ने उत्सव को बनाया शानदार : रायबरेली की स्वाति सिंह ने कहा कि गंगा आरती और दीपों की रोशनी के साथ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और ड्रोन शो ने देव दीपावली के उत्सव को और भी शानदार बना दिया। यहां भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। योगी सरकार ने काशी की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आकर्षणों के साथ प्रस्तुत कर इस आयोजन को यादगार बना दिया।

काशी की देव दीपावली देखकर खुद को धन्य महसूस किया : हैदराबाद से आईं सुनीता यादव ने देव दीपावली की भव्यता देखकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थीं। परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन करने के बाद उन्होंने गंगा की महाआरती और विभिन्न शो का आनंद लिया। काशी की आध्यात्मिकता और घाटों की अद्भुत सजावट ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी।

दीपों की रोशनी और आधुनिक तकनीक के संगम ने मोहा मन : पुरेंद्र पौराणिक ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने देव दीपावली पर काशी में दिव्य वातावरण तैयार किया। घाटों की आकर्षक सजावट, लाखों दीपों का एक साथ प्रज्ज्वलन, भव्य गंगा आरती और आधुनिक तकनीक से सजे शो का तालमेल बेहद मनमोहक रहा। इस अद्भुत आयोजन ने मन प्रसन्न कर दिया। काशी की देव दीपावली अब अपनी स्थानीय पहचान से निकलकर वैश्विक आकर्षण बन चुकी है।