गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (15:36 IST)

कानूनी पंचडे में फंसी आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, समीर वानखेड़े ने शाहरुख-गौरी पर किया केस, जानिए क्या है मामला

Aryan Khan Debut Series
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। आर्यन की इस सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हो रहा है। इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारों ने काम किया है। सीरीज में आर्यन खान की पर्सनल लाइफ का भी जिक्र हुआ है। 
 
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के पहले एपिसोड़ में आर्यन खान ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े पर कटाक्ष किया है। दरअसल, शो के लीड एक्टर लक्ष्य एक पार्टी में जाते हैं। वहां एक कैरेक्टर, जो बिल्कुल समीर वानखेड़े से मिलता जुलता है पुलिस वैन में एंट्री करता है। 
 
वह ऐलान करता है कि आज इस वेन्यू पर रेड मारेंगे। इसके बाद वह सत्यमेव जयते कहता है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कैरेक्टर समीर वानखेड़े से प्रेरित हैं क्योंकि वह भी अक्सर आर्यन खान केस में एक्स पर अपने पोस्ट में नेशनल मोटो को दोहराते थे। 
 
वहीं अब समीर वानखेड़े ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने चित्रण को लेकर नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान, गौरी खान और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। उन्होंने शाहरुख औरउनीक पत्नीगौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से 2 करोड़ रुपए के हर्जानें की मांग की है। 
 
Bads of Bollywood
खबरों के अनुसार समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज का एक सीन झूठा, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला है, जो रेड चिलीज ने बनाया। यह वेब सीरीज ड्रग्स के खिलाफ जांच एजेंसियों को गलत और नकारात्मक तरीके से दिखाती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर जनता का भरोसा कम होता है। यह सब जानबूझकर किया गया है, ताकि उनकी छवि खराब हो। 
 
समीर वानखेड़े का कहना है कि यह सीरीज उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली लगती है। इसके अलावा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक सीन बेहद आपत्तिजनक है। जिसमें एक किरदार 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाने के बाद उंगली से अभद्र इशारा करता है। यह हरकत 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट का गंभीर उल्लंघन है, जो कानूनी सजा का कारण बन सकती है।
समीर वानखेड़े ने अपनी शिकायत में कहा कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का कंटेंट आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई नियमों का उल्लंघन करता है। यह अश्लील और अपमानजनक सामग्री से राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। 
 
 
समीर वानखेड़े ने मानहानि के हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। इस हर्जाने को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान किया जाएगा। 
 
बता दें कि साल 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने मुंबई के पास एक क्रूज शिप पार्टी से गिरफ्तार किया था। आर्यन और उनके कुछ दोस्तों पर ड्रग्स रखने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। यह कार्रवाई उस समय के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े ने की थी। 
 
गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को कई दिनों तक जेल में ही रहना पड़ा था। बाद में समीर वानखेड़े पर आरोप लगा कि उन्होंने आर्यन का नाम इस मामले में सिर्फ इसलिए घसीटा क्योंकि वह सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। बाद में आर्यन को ड्रग्स मामले में क्लीन चिट भी मिल गई थी। 
 
