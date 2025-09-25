सलमान खान ने नहीं लिया 'दबंग' के डायलॉग्स का क्रेडिट, आखिर क्या हैं अभिनव कश्यप के आरोपों की सच्चाई?

निर्देशक अभिनव कश्यप बीते काफी समय से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव ने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'दबंग' का निर्देशन किया था। वह सलमान और उनके परिवार पर कई विवादित बयान दे चुके हैं।

सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो तीन दशक से ज्यादा समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अपने चार्म, ह्यूमर, स्टाइल और अंदाज के साथ उन्होंने स्टारडम की एक मिसाल कायम की है। सलमान एक सुपरस्टार होने के अलावा, अपने गोल्डन हार्ट के लिए भी जाने जाते हैं।

हाल ही में अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर दबंग फिल्म के डायलॉग्स बदलने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, सच्चाई यह है कि सुपरस्टार ने फिल्म के डायलॉग्स में अपने बड़े योगदान के लिए खुद को क्रेडिट न देने का फैसला किया था।

एक पुराने इंटरव्यू में, अभिनव कश्यप ने कथित तौर पर सलमान खान द्वारा दबंग के डायलॉग्स बदलने की बात की थी। लेकिन जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि वीर में सलमान खान को लेखक के रूप में क्रेडिट क्यों नहीं मिला, तो अभिनव ने जवाब दिया, 'यह आप सलमान से पूछिए।'

कहना होगा कि यह डायरेक्टर की ओर से असम्मानजनक टिप्पणी थी, क्योंकि सलमान ने डायलॉग्स में अहम योगदान दिया था। आगे उसी इंटरव्यू में अभिनव ने खुद माना भी कि दबंग की आइकोनिक लाइनें जैसे '“इतने छेद कर दूंगा कि, कंफ्यूज हो जाओगे कि, सांस कहां से ले और पादे कहां से,' 'कमीने से याद आया,' और 'हम रॉबिनहुड पांडे हैं,' और कई दूसरे भी सलमान खान ने ही दी थीं।

ऐसे में, अपने हालिया इंटरव्यू में अभिनव ने सलमान पर जो आरोप लगाए हैं, वे सुनने में बिल्कुल बेतुके और अजीब लग रहे हैं, जैसे किसी विक्षिप्त दिमाग वाले व्यक्ति ने कहे हों।

खास बात यह है कि सलमान खान ने दबंग में कई यादगार डायलॉग्स को बिना कोई आधिकारिक क्रेडिट लिए ही जोड़ा, जबकि वह फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने राइटर्स को पीछे नहीं धकेला, जो सुपरस्टार की विनम्रता को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने खुद से ज़्यादा अपनी टीम को महत्व दिया।

इसके अलावा, अभिनव कश्यप का इंडस्ट्री में कोई मजबूत आधार भी नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार काफी रूखा है। उन्होंने बिना वजह कई लोगों की आलोचना की है। उन्होंने रणबीर कपूर के करियर की सबसे खराब फिल्म 'बेशरम' का भी निर्देशन किया था। यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि उसके बाद किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। इसलिए, बिना किसी ठोस वजह के सलमान खान पर की गई सारी आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियां बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं।