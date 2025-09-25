गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Salman Khan did not take credit for the dialogues of Dabangg truth behind Abhinav Kashyaps allegations
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (16:01 IST)

सलमान खान ने नहीं लिया 'दबंग' के डायलॉग्स का क्रेडिट, आखिर क्या हैं अभिनव कश्यप के आरोपों की सच्चाई?

Salman Khan Abhinav Kashyap controversy
निर्देशक अभिनव कश्यप बीते काफी समय से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव ने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'दबंग' का निर्देशन किया था। वह सलमान और उनके परिवार पर कई विवादित बयान दे चुके हैं। 
 
सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो तीन दशक से ज्यादा समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अपने चार्म, ह्यूमर, स्टाइल और अंदाज के साथ उन्होंने स्टारडम की एक मिसाल कायम की है। सलमान एक सुपरस्टार होने के अलावा, अपने गोल्डन हार्ट के लिए भी जाने जाते हैं।
हाल ही में अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर दबंग फिल्म के डायलॉग्स बदलने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, सच्चाई यह है कि सुपरस्टार ने फिल्म के डायलॉग्स में अपने बड़े योगदान के लिए खुद को क्रेडिट न देने का फैसला किया था।
 
एक पुराने इंटरव्यू में, अभिनव कश्यप ने कथित तौर पर सलमान खान द्वारा दबंग के डायलॉग्स बदलने की बात की थी। लेकिन जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि वीर में सलमान खान को लेखक के रूप में क्रेडिट क्यों नहीं मिला, तो अभिनव ने जवाब दिया, 'यह आप सलमान से पूछिए।' 
 
कहना होगा कि यह डायरेक्टर की ओर से असम्मानजनक टिप्पणी थी, क्योंकि सलमान ने डायलॉग्स में अहम योगदान दिया था। आगे उसी इंटरव्यू में अभिनव ने खुद माना भी कि दबंग की आइकोनिक लाइनें जैसे '“इतने छेद कर दूंगा कि, कंफ्यूज हो जाओगे कि, सांस कहां से ले और पादे कहां से,' 'कमीने से याद आया,' और 'हम रॉबिनहुड पांडे हैं,' और कई दूसरे भी सलमान खान ने ही दी थीं। 
 
 
ऐसे में, अपने हालिया इंटरव्यू में अभिनव ने सलमान पर जो आरोप लगाए हैं, वे सुनने में बिल्कुल बेतुके और अजीब लग रहे हैं, जैसे किसी विक्षिप्त दिमाग वाले व्यक्ति ने कहे हों। 
 
खास बात यह है कि सलमान खान ने दबंग में कई यादगार डायलॉग्स को बिना कोई आधिकारिक क्रेडिट लिए ही जोड़ा, जबकि वह फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने राइटर्स को पीछे नहीं धकेला, जो सुपरस्टार की विनम्रता को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने खुद से ज़्यादा अपनी टीम को महत्व दिया।
 
इसके अलावा, अभिनव कश्यप का इंडस्ट्री में कोई मजबूत आधार भी नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार काफी रूखा है। उन्होंने बिना वजह कई लोगों की आलोचना की है। उन्होंने रणबीर कपूर के करियर की सबसे खराब फिल्म 'बेशरम' का भी निर्देशन किया था। यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि उसके बाद किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। इसलिए, बिना किसी ठोस वजह के सलमान खान पर की गई सारी आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियां बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणबीर कपूर और विक्की कौशल को आलिया भट्ट ने बताया अपना ड्रीम कास्ट, जल्द 'लव एंड वॉर' में साथ आएंगे नजर

रणबीर कपूर और विक्की कौशल को आलिया भट्ट ने बताया अपना ड्रीम कास्ट, जल्द 'लव एंड वॉर' में साथ आएंगे नजरसंजय लीला भंसाली की आने वाली एपिक सागा 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बेहद टैलेंटेड सुपरस्टार जैसे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ आए हैं, जो इसे एक शानदार सिनेमाई अनुभव बनाने का वादा करते नजर आ रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान मैच पर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- पहलगाम हमले के पहले शूट हुई थी मेरी फिल्म...

भारत-पाकिस्तान मैच पर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- पहलगाम हमले के पहले शूट हुई थी मेरी फिल्म...फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म 'सरदारजी 3' को भारत में बैन कर दिया गया था। इसका कारण फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों का होना था।

पॉप सिंगर रिहाना बनीं तीसरी बार मां, बेटी की क्यूट तस्वीर शेयर कर किया नाम का खुलासा

पॉप सिंगर रिहाना बनीं तीसरी बार मां, बेटी की क्यूट तस्वीर शेयर कर किया नाम का खुलासाग्रैमी अवॉर्ड विनर मशहूर पॉप सिंगर रिहाना तीसरी बार मां बन गई हैं। रिहाना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। वह 37 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे की मां बनी हैं। रिहाना ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके बेबी गर्ल के जन्म की जानकारी दी है।

सनी लियोनी का डबल धमाल: भारत की पहली AI फीचर फिल्म Kaur vs Kore का ऐलान

सनी लियोनी का डबल धमाल: भारत की पहली AI फीचर फिल्म Kaur vs Kore का ऐलानसनी लियोनी जल्द ही भारत की पहली AI-ड्रिवन फीचर फिल्म Kaur vs Kore में नज़र आएंगी, जिसमें वे दोहरी भूमिका निभाएंगी – एक मानव सुपरहीरो और दूसरी AI-पावर्ड अवतार के रूप में। पपराज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म भारतीय सिनेमा में तकनीक और क्रिएटिविटी का नया अध्याय लिखेगी। प्रोड्यूसर आजिंक्य जाधव और निर्देशक विनिल वासु का दावा है कि यह फिल्म भारत को ग्लोबल AI सिनेमा की दौड़ में अग्रणी बनाएगी।

लता मंगेशकर की जयंती पर रिलीज होगा '120 बहादुर' का खास टीजर, गूंजेगा देशभक्ति गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’

लता मंगेशकर की जयंती पर रिलीज होगा '120 बहादुर' का खास टीजर, गूंजेगा देशभक्ति गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म '120 बहादुर' का पहला टीजर सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किल में आते ही दिलों को जीत रहा है। अब मेकर्स फिल्म का दूसरा टीजर लाने के लिए तैयार हैं, जो कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती पर 28 सितंबर को रिलीज की जाएगा।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com