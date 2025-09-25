गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  4. Star Plus Navratri celebration TV characters will showcase the nine incarnations of the Goddess
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (16:15 IST)

नवरात्रि पर स्टार प्लस की नई पेशकश: टीवी के किरदारों में दिखेगी देवी के नौ अवतारों की झलक

Star Plus Navratri Celebration
स्टार प्लस हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसके दर्शक त्योहारों में भी जुड़े रहें। इस नवरात्रि, जश्न और भी खास होने वाले हैं। चैनल एक खास त्योहार वाली लाइन-अप लेकर आ रहा है, जहां दर्शक अपने पसंदीदा किरदारों के जरिए देवी के नौ रूप देखेंगे। इसमें आध्यात्मिकता और मजेदार कहानी का अनोखा मेल होगा।
 
हाल ही में जारी प्रोमो में लाइन-अप की शुरुआत होती है तुलसी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से, उसके बाद अनुपमा शो 'अनुपमा' से, साइली शो 'उड़ने की आशा' से, राही शो 'अनुपमा' से, अभिरा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से, आरती शो 'आरती अंजलि अवस्थी' से, इशानी शो 'इशानी' से, मित्ती शो 'सम्पूर्णा' से और झनक शो 'झनक' से। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

हर किरदार देवी के एक रूप को दर्शाएगा, जो ताकत, सहनशीलता और भक्ति का प्रतीक होगा। गहरी भावनाओं और रोमांचक ड्रामे के साथ, यह नवरात्रि स्पेशल हर दिन दर्शकों को जोड़े रखने का वादा करता है।
 
नवरात्रि सिर्फ पूजा और उत्सव का समय नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और ताकत की जीत का भी समय है। अपने खास एपिसोड्स के जरिए, स्टार प्लस फिर से दिखाता है कि उसके शो दर्शकों से गहरे जुड़े हैं और संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाते हैं।
शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
