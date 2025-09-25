नवरात्रि पर स्टार प्लस की नई पेशकश: टीवी के किरदारों में दिखेगी देवी के नौ अवतारों की झलक

स्टार प्लस हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसके दर्शक त्योहारों में भी जुड़े रहें। इस नवरात्रि, जश्न और भी खास होने वाले हैं। चैनल एक खास त्योहार वाली लाइन-अप लेकर आ रहा है, जहां दर्शक अपने पसंदीदा किरदारों के जरिए देवी के नौ रूप देखेंगे। इसमें आध्यात्मिकता और मजेदार कहानी का अनोखा मेल होगा।

हाल ही में जारी प्रोमो में लाइन-अप की शुरुआत होती है तुलसी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से, उसके बाद अनुपमा शो 'अनुपमा' से, साइली शो 'उड़ने की आशा' से, राही शो 'अनुपमा' से, अभिरा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से, आरती शो 'आरती अंजलि अवस्थी' से, इशानी शो 'इशानी' से, मित्ती शो 'सम्पूर्णा' से और झनक शो 'झनक' से।

हर किरदार देवी के एक रूप को दर्शाएगा, जो ताकत, सहनशीलता और भक्ति का प्रतीक होगा। गहरी भावनाओं और रोमांचक ड्रामे के साथ, यह नवरात्रि स्पेशल हर दिन दर्शकों को जोड़े रखने का वादा करता है।

नवरात्रि सिर्फ पूजा और उत्सव का समय नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और ताकत की जीत का भी समय है। अपने खास एपिसोड्स के जरिए, स्टार प्लस फिर से दिखाता है कि उसके शो दर्शकों से गहरे जुड़े हैं और संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाते हैं।