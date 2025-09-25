गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (17:23 IST)

बॉबी देओल और राघव जुयाल ने एशिया कप में किया 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रमोशन

Asia Cup
आर्यन खान ने अपनी डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त एंट्री की है। यह शो सभी का दिल जीत रहा है, जिसे समीक्षकों, दर्शकों और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों से भी खूब सराहना मिल रही है। 
 
अपनी रिलीज़ के बाद से, यह सीरीज़ भारत में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, जो यह साबित करता है कि इसे कितना प्यार मिल रहा है।
 
इस प्रचार को आगे बढ़ाते हुए, आर्यन की टीम प्रमोशन के लिए क्रिकेट मैदान पर भी पहुंची, जहां बॉबी देओल और राघव जुयाल को एशिया कप 2025 में देखा गया। प्रशंसकों को दोहरा मज़ा मिला, जब उन्होंने बांग्लादेश पर टीम इंडिया की रोमांचक जीत देखी, जिसने उन्हें फाइनल में जगह दिलाई, और साथ ही बॉलीवुड का ग्लैमर भी देखा।
 
दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच के दौरान, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के स्टार्स बॉबी देओल और राघव जुयाल ने जसप्रीत बुमराह की पत्नी, होस्ट संजना गणेशन के साथ एक मज़ेदार सेगमेंट साझा किया। जैसे-जैसे दिलचस्प मैच आगे बढ़ा, संजना ने लाइव एक्टर्स से बात की। जहां, बॉबी ने एशिया कप में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।
 
अपने पहले लाइव क्रिकेट मैच में, राघव ने संजना से सीरीज का एक डायलॉग दोहराने के लिए कहकर माहौल को हल्का कर दिया। इमरान हाशमी के किरदार का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा, 'अखी दुनिया एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ।' इस पर संजना ने भी अपने पति के लिए प्यारा सा अंदाज़ में कहा, 'अखी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ।'
 
आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की कहानी बताती है। यह एक मेहनती आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड की फेम, ग्लैमर और पावर गेम्स की दुनिया में खुद को बचाने की कोशिश करता है। 
 
Bads of Bollywood
ऐसे में यह शो तीखे सैटायर और जोरदार ड्रामा को मिलाते हुए, यह बेझिझक इंडस्ट्री की छिपी हुई हकीकतों को सामने लाता है। और इसे और भी रोमांचक बनाते हैं बॉलीवुड के दिग्गजों जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर और कई अन्य के अचानक आने वाले कैमियो, जो कहानी में स्टार पावर जोड़ते हैं।
 
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि गौरी खान इसे रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रही हैं। इस सीरीज़ में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जूयाल, अन्या सिंह, मनोज पहवा, मनीष चौधरी, सहर बम्बा, गौतमी कपूर, राजत बेदी और अन्य जैसे स्टार कलाकार शामिल हैं। 
