Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:54 IST)

रणबीर कपूर और विक्की कौशल को आलिया भट्ट ने बताया अपना ड्रीम कास्ट, जल्द 'लव एंड वॉर' में साथ आएंगे नजर

Love and War movie
संजय लीला भंसाली की आने वाली एपिक सागा 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बेहद टैलेंटेड सुपरस्टार जैसे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ आए हैं, जो इसे एक शानदार सिनेमाई अनुभव बनाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। 
 
फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है, वही आलिया भट्ट ने हाल ही में रणबीर कपूर और विक्की कौशल को अपना ड्रीम कास्ट बताया है।
 
जब आलिया से फिल्म 'चैलेंजर्स' के लिए उनकी ड्रीम कास्ट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, रणबीर कपूर और विक्की कौशल, क्योंकि हम 'लव एंड वॉर' पहले ही कर रहे हैं। यह इस बात को दिखाता है कि इस फ़िल्म में हम किस तरह की केमिस्ट्री की उम्मीद कर सकते हैं, जिसे एक्टर्स पहले से ही पसंद कर रहे हैं।
 
संजय लीला भंसाली की अगली फ़िल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों में उत्साह हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की बेहद टैलेंटेड तिकड़ी को एक साथ बड़े पर्दे पर लाया है, जो सभी के लिए सच में बहुत रोमांचक है। यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है।
 
