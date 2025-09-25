गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (12:53 IST)

सनी लियोनी का डबल धमाल: भारत की पहली AI फीचर फिल्म Kaur vs Kore का ऐलान

Sunny Leone AI Movie
भारतीय सिनेमा एक नई टेक्नोलॉजिकल छलांग लगाने जा रहा है। पपराज़ी एंटरटेनमेंट कंपनी ने Kaur vs Kore का ऐलान किया है, जो देश की पहली AI-ड्रिवन फीचर फिल्म होगी। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सनी लियोनी दोहरी भूमिका निभा रही हैं, एक मानव सुपरहीरो और दूसरी AI अवतार के रूप में।
 
सनी लियोनी का उत्साह
फिल्म को लेकर सनी लियोनी ने कहा- “आठ साल पहले हमने ‘Kore’ नाम का एक किरदार बनाया था और उस पर VFX के साथ एक छोटा प्रोमो शूट किया था। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है तो भारत की पहली AI सुपरहीरो फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। सिनेमा अब एक नए स्तर पर जा रहा है और हमें खुशी है कि हम भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी इस टेक्नोलॉजी से रूबरू करा रहे हैं।”
 
सुपरहीरो और AI कैरेक्टर
फिल्म के प्रोड्यूसर और पपराज़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के संस्थापक आजिंक्य जाधव ने कहा- “सनी लियोनी का डबल अवतार, सुपरहीरो और AI कैरेक्टर, परंपरा और भविष्य का मेल है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी AI फीचर फिल्मों के लिए रास्ते खोल देगी। सनी लियोनी जैसी लोकप्रिय अभिनेत्री के साथ भारत की पहली AI फीचर फिल्म बनाना गर्व की बात है।”

Sunny Leone AI Movie
 
एक सिनेमैटिक प्रयोग
फिल्म के निर्देशक और क्रिएटर विनिल वासु ने कहा- “Kaur vs Kore सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक प्रयोग है। इसका मकसद यह साबित करना है कि AI का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके ऐसी भावनाएं, ड्रामा और भव्यता बनाई जा सकती है जो ग्लोबल सिनेमा को टक्कर दे। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारतीय फिल्ममेकर इनोवेशन से नहीं डरते और भारत AI सिनेमा मूवमेंट का नेतृत्व कर सकता है।”
 
टेक्नोलॉजी और फिल्म का मेल
Kaur vs Kore में AI का उपयोग फोटो-रियलिस्टिक विजुअल्स, एडवांस्ड वर्ल्ड-बिल्डिंग, डी-एजिंग टेक्नोलॉजी और डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेज़ में किया गया है। इन सबके बीच कहानी में गहरे मानवीय भावनाओं को बरकरार रखा गया है। सनी लियोनी का यह डबल रोल न सिर्फ उनके करियर में नया मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत को AI सिनेमा की ग्लोबल रेस में अग्रणी बनाएगा।
