गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (11:03 IST)

48 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं दिव्या दत्ता, दमदार अभिनय से बनाई अलग पहचान

Divya Dutta
दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस की गिनती सिनेमा की सक्सेफुल एक्ट्रेस में की जाती है। दिव्या ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों बल्कि अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाओं में भी काम किया है। एक्ट्रेस का जन्म 25 सितंबर को लुधियाना में हुआ था।
 
बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दिव्या पंजाब के रीजनल टीवी कमर्शियल्स के लिए मॉडलिंग किया करती थीं। इतना ही नहीं वह एक डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1994 में फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मरना' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 
 
साल 1995 में आई फिल्म 'वीरगति' दिव्या के करियर की पहली बतौर लीड फिल्म थी। इस फिल्म में वे सलमान खान के अपॉजिट नजर आई थी। साल 2004 में आई 'वीर जारा' से दिव्या को बॉलीवुड में नई पहचान मिली। दिव्या दत्ता को ज्यादातर उनके द्वारा निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए जाना जाता है। 
 
दिव्या दत्ता को अपने फिल्मी करियर में कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। दिव्या को फिल्म इरादा के लिए 2018 में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्‍होंने फिल्म में सपोर्टिग रोल प्ले किया था।
 
कई रोमांटिक फिल्मों में नजर आने वाली दिव्या रियल लाइफ में आज भी अकेली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिव्‍या दत्‍ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर संदीप शेरगिल से सगाई की थी, लेकिन जल्‍द ही ये सगाई टूट गई थी। इसके बाद दिव्या का दिल पूरी तरह से टूट गया और उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया। 
 
बिग बॉस के घर में लेस्बियन कपल ने की सगाई, एक दूसरे को किया लिपलॉक

बिग बॉस के घर में लेस्बियन कपल ने की सगाई, एक दूसरे को किया लिपलॉकसलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों सुर्खियों में हैं। 'बिग बॉस मलयालम सीजन 7' भी चर्चा में हैं, जिसे मोहनलाल होस्ट कर रहे हैं। इस शो में एक लेस्बियन कपल- अधीला नसरीन और फातिमा नूरा की भी एंट्री हुई है। दोनों बिग बॉस के घर में एक सशथ कंटेस्टेंट बनकर आई हैं।

मिलान फैशन वीक छाईं मौनी रॉय, स्टाइलिश ब्लाउज और स्कर्ट पहन किया रैंप वॉक

मिलान फैशन वीक छाईं मौनी रॉय, स्टाइलिश ब्लाउज और स्कर्ट पहन किया रैंप वॉकभारत की अपनी चहेती दीवा मौनी रॉय अब एक अंतरराष्ट्रीय फैशन आइकन के रूप में तेज़ी से उभर रही हैं। इस बार उन्होंने मिलान फैशन वीक में अपने स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं। पेरिस से लेकर लंदन और अब मिलान तक — मौनी लगातार दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

ऑनलाइन बांटी जाएंगी सिंगर जुबीन गर्ग की अस्थियां, अंतिम दर्शन करने लाखों फैंस पहुंचे गुवाहाटी

ऑनलाइन बांटी जाएंगी सिंगर जुबीन गर्ग की अस्थियां, अंतिम दर्शन करने लाखों फैंस पहुंचे गुवाहाटीफेमस असमिया और बॉलीवुडी सिंगर जुबीन गर्ग के निधन से हर कोई शॉक्ड है। जुबीन के निधन के बाद से असम में शोक की लहर है। 23 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ जुबीन का गुवाहाटी में अंतिम संस्कार किया गया। सिंगर के अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों फैंस एकत्रित हुए थे।

व्हाइट डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

व्हाइट डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलकाबॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरे‍ली स्थित घर पर बीते दिनों गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद मुंबई में दिशा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर दिशा का जलवा कम नहीं हुआ है। दिशा ने हाल ही में व्हाइट कलर की ड्रेस में अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
