मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी पहन जाह्नवी कपूर ने जीता दिल, अनुष्का-विराट से हैं आउटफिट का खास कनेक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर सुर्खियों में हैं। कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना प्राप्त कर चुकी 'होमबाउंड' की अब ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री हुई है। हाल ही में इस फ्लिम की मुंबई में ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गईं।

'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग में जाह्नवी कपूर ने अपनी मां दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी की आइकॉनिक साड़ी पहन सभी का दिल जीत लिया। श्रीदेवी ने यह साड़ी पहली बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में पहनी थी।

जाह्नवी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में जाह्नवी ब्लू कलर की साड़ी पहने दिख रही हैं। साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन धागों का वर्क है। साड़ी के साथ जाह्नवी ने ब्लैक वेलवेट ब्लाउज पेयर किया है।

एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप, बन, चोकर नेकलेस और कानों में ईयररिंग्स पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ जाह्नवी ने हाथ में काला धागा भी बांधा है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का यह दिलकश अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

जाह्नवी कपूर का यह लुक देखकर लोगों को उनकी मां श्रीदेवी की याद आ गई है। यूजर्स कमेंट करके जाह्नवी की खूब तारीफ कर रहे हैं।