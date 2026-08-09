शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस में बवाल, केसी वेणुगोपाल ने दी नसीहत, भाजपा नेता ने कसा यह तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयानों से पार्टी में बवाल मच गया। दरअसल थरूर ने अपने बयान में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें मेरी पार्टी और राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के जरिए उठाया था, लेकिन हमें यह देखना होगा कि उन्हें उतनी सफलता क्यों नहीं मिली? हमें लोगों की नब्ज को समझने की जरूरत है।

शशि थरूर ने दिया था यह बयान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयानों से पार्टी में बवाल मच गया। दरअसल थरूर ने अपने बयान में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें मेरी पार्टी और राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के जरिए उठाया था।

शशि थरूर ने लेकिन हमें यह देखना होगा कि उन्हें उतनी सफलता क्यों नहीं मिली? हमें लोगों की नब्ज को समझने की जरूरत है। कांग्रेस नेता थरूर ने कहा कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम जेन-जी के बीच उतना असर नहीं डाल सका, जितना 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों ने डाला था।

शशि थरूर के बयान पर क्‍या बोले केसी वेणुगोपाल?

थरूर के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने नसीहतभरे लहजे में कहा कि छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शनों में असली जेन-जी ने हिस्सा लिया था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सावधान रहना चाहिए।

वेणुगोपाल ने कहा, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। ऐसी टिप्पणी न करें, क्योंकि इससे सिर्फ भाजपा को खुशी मिलती है। हालांकि वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर ने जानबूझकर ऐसी टिप्पणी की है।

अपने बयान पर शशि थरूर ने दी यह सफाई

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेताओं को युवाओं की बात सुननी चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में 'जेन ज़ेड' (Gen Z) और 'जेन अल्फा' (Gen Alpha) की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद यह बताना था कि राजनीतिक पार्टियों को अपने दरवाजे खोलने चाहिए और अगली पीढ़ी के लिए राजनीति को आकार देने की शक्ति हासिल करने के रास्ते बनाने चाहिए।

भाजपा नेता राम कदम ने कसा तंज

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने भी निशाना साधा है। मुंबई में भाजपा नेता राम कदम ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि थरूर कांग्रेस के विद्वान और अनुभवी नेता हैं और अगर वे राहुल गांधी के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

राम कदम ने कहा कि किसी भी वास्तविक मुद्दे को उठाने के लिए पारदर्शिता और सच्चाई जरूरी है। जनता यह आसानी से समझ लेती है कि कौन दिल से मुद्दा उठा रहा है और कौन केवल राजनीतिक दिखावा कर रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी पार्टी में स्वतंत्र राय रखने के लिए जाने जाते हैं।