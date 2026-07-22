अशोक वर्णवाल होंगे मध्य प्रदेश के नए कार्यवाहक मुख्य सचिव

देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन जारी करते हुए कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। IMD ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक करीब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना जताई है।