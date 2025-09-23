मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. dhirendra shashtra garba controversy gau mutra in garba pandal
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: छतरपुर , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (09:52 IST)

धीरेंद्र शास्त्री बोले, गरबा पंडालों के गेट पर रखें गौमूत्र, नहीं आएंगे गैर हिंदू

dhirendra shastri
Dhirendra Shastri news in hindi : शारदीय नवरात्रि में होने वाली गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी छतरपुर के लवकुशनगर में कहा कि जब हम मुस्लिमों की हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे मां दुर्गा की आराधना करने के लिए गरबा फेस्टिवल में नही आना चाहिए। उन्होंने गरबा पंडालों के गेट पर गौमूत्र रखने की भी सलाह दी।
 
मां बम्बर बैनी माता के दर्शन के लिए आए बाबा बागेश्वर ने गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा फेस्टिवल में एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। अंदर आने वाले लोगों पर इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। इससे अन्य धर्मों के लोग गरबा महोत्सव में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
 
शास्त्री ने कहा कि यह उपाय लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके माता-पिता ने हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाकर गलती की है और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ''सभी का DNA हिंदू है।''
 
गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले के राजनगर के लवकुशनगर में के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जब उन्होंने यह बयान दिया। वहीं अब उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है और उनके बयान का वीडियो भी सामने आया है।
 
चर्चा में 4 और बयान : इससे पहले विश्व हिन्दू परिषद ने भी एक बयान में कहा था कि 'गरबा' कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए और आयोजकों को सलाह दी थी कि वे "लव जिहाद" की घटनाओं से बचने के लिए पहचान के उद्देश्य से प्रवेशकर्ताओं का आधार कार्ड देखें। गरबा के दौरान गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। गरबा पूजा का ही एक तरीका है। यह केवल नृत्य कार्यक्रम या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है।
 
हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा (BJP MLA Rameshwar Sharma) का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्‍होंने कहा है कि गैर-हिंदू अगर गरबा करना चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाएं, गंगाजल पिएं और धोती-कुर्ता पहनकर ही आएं और देवी की आरती भी करें। ALSO READ: इंदौर-भोपाल में गरबों पर गाइडलाइन, गैर-हिन्दुओं की गरबा में एंट्री पर गरमा रहा माहौल, क्‍या है Love Jihad कनेक्‍शन?
 
मध्यप्रदेश की महू विधानसभा सीट से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा अक अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग यदि अपने परिवार की चार-पांच पीढ़ी देखें तो वे जानेंगे कि सभी पहले सनातनी रहे हैं। यदि उन्हें फिर भी गरबा पंडाल में प्रवेश करना है तो वह फिर से सनातन धर्म में लौट कर जनेऊ धारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां गरबा करने जाती हैं, वह अकेली नहीं जाएं बल्कि अपनी मां, बहन या पिता के साथ ही गरबा पंडाल में गरबा करने जाएं। गरबा आयोजकों को भी इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। 
 
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विहिप के उस परामर्श की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि नवरात्र के दौरान ‘गरबा’ कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री आठवले ने कहा कि इस तरह के आह्वान हिंसा को न्योता देने के समान हैं। ALSO READ: गरबा पर विहिप के फरमान से क्यों नाराज हैं मोदी के मंत्री आठवले?
 
अगर इस सलाह के कारण नवरात्र के दौरान देश में कहीं भी कोई झड़प, हमला या धार्मिक संघर्ष होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विहिप और उससे जुड़े संगठनों की होगी। इस तरह के कदम भारत की एकता, विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के मूल पर प्रहार करते हैं। नवरात्रि पूजा और आनंद का त्योहार है और इसे नफरत और संदेह के मंच में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यूIndore news in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

LIVE: इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

LIVE: इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यूLatest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे की जांच के आदेश। पल पल की जानकारी...

Weather Update : दिल्ली में 2 दिन में मानसून की विदाई, हैदराबाद पानी पानी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update : दिल्ली में 2 दिन में मानसून की विदाई, हैदराबाद पानी पानी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्टWeather Update : राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से मानसून की विदाई जारी है। अगले 2 दिन में दिल्ली से भी मानसून की विदाई शुरू होने के आसार है। इधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इस हफ्ते पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। सोमवार को हुई भारी बारिश से हैदराबाद में कई स्थानों पर पानी भर गया।

Operation Sindoor : पाकिस्तानी हमलों के पीड़ितों से नाना पाटेकर ने की मुलाकात, सामने आईं भावुक करने वाली तस्वीरें

Operation Sindoor : पाकिस्तानी हमलों के पीड़ितों से नाना पाटेकर ने की मुलाकात, सामने आईं भावुक करने वाली तस्वीरेंवरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर पाकिस्तानी गोलाबारी के पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के दौरान सोमवार को भावुक हो गए। अपने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) निर्मला गजानन फाउंडेशन की ओर से पाटेकर ने मई में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खामियाजा भुगतने वाले पुंछ और राजौरी जिलों के सीमावर्ती इलाकों के निवासियों से मुलाकात की।

देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, टेरर फंडिंग का डर दिखाकर पूर्व बैंकर से लूटे 23 करोड़ रुपए

देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, टेरर फंडिंग का डर दिखाकर पूर्व बैंकर से लूटे 23 करोड़ रुपएसाइबर जालसाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का अधिकारी बताकर दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके में एक सेवानिवृत्त बैंकर को करीब एक महीने तक कथित तौर पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखा और उससे 23 करोड़ रुपए की ठगी की।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com