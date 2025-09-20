शनिवार, 20 सितम्बर 2025
भोपाल , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (22:22 IST)

सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि, मिला स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवॉर्ड

Madhya Pradesh
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल “संपदा 2.0” को शनिवार नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में प्रतिष्ठित स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संपदा 2.0 से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।
 
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि "संपदा 2.0" ने सुशासन और पारदर्शिता के नये आयाम स्थापित किये हैं। यह सम्मान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में हो रहे निरंतर नवाचारी प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि तकनीक को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाया गया है। भविष्य में इस पहल को और व्यापक बनाकर लोगों तक अधिक सेवाएँ पहुँचाई जाएँगी। यह पुरस्कार राज्य सरकार की पारदर्शिता, सुशासन एवं तकनीकी नवाचार की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना के रूप में प्रदान किया गया।
राजधानी नई दिल्ली में एक गरिमामय कार्यक्रम में प्रोफेसर महेंद्र एस देव चेयरमैन, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी कॉउंसिल एवं प्रोफेसर आर. कविता राव, संचालक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी तथा स्कॉच ग्रुप द्वारा "संपदा 2.0" के क्रियान्वयन के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन को राष्ट्रीय स्कॉच स्वर्ण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। परियोजना प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री स्वप्नेश शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया।
"संपदा 2.0" के माध्यम से सेवाओं को तेज़, सरल और पारदर्शी बनाने में सफलता मिली है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाई है, बल्कि आम नागरिकों को त्वरित एवं सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। भविष्य की दृष्टि से "संपदा 2.0" को और व्यापक बनाने तथा अधिक सेवाएँ इससे जोड़ने की योजना है। इससे प्रदेश में डिजिटल सुशासन को नई गति मिलेगी और नागरिकों को और अधिक सरलता से सेवाएँ मिल सकेंगी। यह उपलब्धि मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है और यह दर्शाती है कि राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार और सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश को ई-पंजीयन एवं ई- स्टैंपिंग की परिष्कृत प्रणाली को उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश देश का एक मात्र राज्य है जहाँ 75 दस्तावेज़ बिना उप पंजीयक कार्यालय आए वीडियो केवाईसी के माध्यम से पंजीकृत किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी स्वयं के उपयोग हेतु ई-स्टाम्प सृजित कर सकता है।

यह प्रक्रिया स्थापित करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। प्रदेश में ई-पंजीयन के माध्यम से दस्तावेज के पंजीयन की पेपरलेस व्यवस्था संचालित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार को कैपिटल इंसेंटिव स्कीम में 200 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। "संपदा 2.0" साफटवेयर को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेन्स पुरस्कार भी 22 एवं 23 सितंबर को आन्ध्रप्रदेश, विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कॉन्फ़्रेंस में प्रदाय किया जाना है।
संपदा 2.0 में जीआईएस तकनीक सहित अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, कभी भी, www.sampada.mpigr.gov.in पोर्टल के माध्यम से ई-स्टांप प्राप्त कर सकता है। इसके मोबाइल ऐप से राज्य की किसी भी क्षेत्र की गाइडलाइन दरें तत्काल देखी जा सकती हैं।
Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEA

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEAभारत पर तगड़ा टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने एच-1 वीजा को लेकर नया ऐलान किया है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। ब्रांड गुरु और Harish Bijoor Consults Inc के संस्थापक हरीश बिजूर ने एच-1बी वीज़ा मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे अमेरिका की 'टैरिफ बम' रणनीति का नया वर्जन यानी Version 2.0 बताया।

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोप

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोपइंदौर के प्रसिद्ध 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह से जुड़ा विवाद और गहरा गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाली युवती राधिका सिंह ने शनिवार को एक नया ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें रंजीत पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने का आरोप है।

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दाम

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दामअब रेल में सफर के दौरान आपको महंगा पानी नहीं पीना होगा। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने शनिवार को रेल नीर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी दरों का असर रेल नीर पर भी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रेल नीर नाम से बिकने वाले बोतल बंद पानी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से जारी होगी।

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेटकेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में जाने के इच्छुक अपने पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले इसके लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है और इसके लिए इच्छुक केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिये ताकि अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?सितंबर में लगातार तीसरे हफ्ते हरे निशान में रहे सेंसेक्स और निफ्टी

सबसे कम टैरिफ वाली है मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, CM डॉ. यादव बोले- परियोजना ने ग्रीन ऊर्जा और स्टोरेज को दी नई दिशा

सबसे कम टैरिफ वाली है मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, CM डॉ. यादव बोले- परियोजना ने ग्रीन ऊर्जा और स्टोरेज को दी नई दिशामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुरैना की यह परियोजना ‘सेवा पखवाड़ा’ के दौरान राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ”मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से पूरे देश में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज की नई राह खुलेगी।

SDG-6: जीवन को चलाने वाला पानी, क्यों है अरबों लोगों के लिए अमृत?

SDG-6: जीवन को चलाने वाला पानी, क्यों है अरबों लोगों के लिए अमृत?Water for human life: निसन्देह स्वच्छ जल, मानवीय जीवन के लिए अमृत समान है। पानी केवल जीवन की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, गरिमा और विकास के अधिकार से जुड़ा है। फिर भी, आज भी दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं, जो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से वंचित हैं, जो सामाजिक व आर्थिक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

मेरठ की स्नेहा दीवान बनीं मिसेज इंडिया एशिया-2025 की विजेता

मेरठ की स्नेहा दीवान बनीं मिसेज इंडिया एशिया-2025 की विजेतामेरठ ने गर्व और सम्मान का पल तब महसूस किया जब शहर की बेटी स्नेहा दीवान, जिन्हें प्यार से डॉली कहा जाता है, ने मिसेज़ इंडिया एशिया 2025- सीजन 3 का ताज अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मिसेज़ फैशनिस्ता का खिताब भी जीतकर अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की अलग छाप छोड़ी।

शर्मनाक! वफादारी साबित करने के लिए महिला के हाथ खौलते तेल में डाले

शर्मनाक! वफादारी साबित करने के लिए महिला के हाथ खौलते तेल में डालेMehsana News: गुजरात में मेहसाणा ‍जिले के विजपुर तालुका में बहुत ही बर्बर और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय एक महिला को अपनी वफदारी साबित करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने को मजबूर किया गया। इससे बुरी तरह जल गई। दरअसल, घरवालों को उसके चरित्र पर संदेह था।

Amul ने 700 उत्पादों के दाम घटाए, घी पर 40 रुपए प्रति लीटर की छूट होगी, 22 सितंबर से होगा लागू

Amul ने 700 उत्पादों के दाम घटाए, घी पर 40 रुपए प्रति लीटर की छूट होगी, 22 सितंबर से होगा लागूअमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली जीसीएमएमएफ ने शनिवार को घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की। कंपनी ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
