MP में CM योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग

फिल्म में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन परिचय दर्शाया गया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मौलाना फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं तो वह बताएं, क्या सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्म को वह लोग नहीं देखते। सभी सनातन धर्मियों को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए।