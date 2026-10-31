Top News 31 October: सरदार पटेल जयंती, होर्मुज में 2 जहाजों पर हमला और दिल्ली की रिकॉर्ड ठंड; पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें

Top News 31 October: सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी, होर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर हमला, अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग, दिल्ली में ठंड की दस्तक, ब्रिटेन और जापान की चेतावनी के बाद 'विश्व युद्ध 3' और साइबर अटैक की अटकलें! 31 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

दिल्ली में रन फॉर यूनिटी

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने रियासत में बंटे देश को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने 1218 दिनों में संभव को संभव कर दिखाया।

'विश्व युद्ध 3' और साइबर अटैक की अटकलें!

होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर हमला

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है। इन दोनों जहाजों पर कुल 29 भारतीय नाविक सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।

अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग

दिल्ली में ठंड की दस्तक

दिल्ली में लगातार दो दिनों की बारिश से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। अक्टूबर महीने में सबसे कम अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह तापमान 1951 के बाद से अक्टूबर का सबसे कम है।