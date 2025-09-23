इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

Indore news in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इंदौर में जवाहर मार्ग पर प्रेमसुख टॉकीज के पीछे एक मकान ढह गया। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिला इमारत में 4 परिवार रहते हैं। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना के समय मकान में मौजूद 14 में से 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि इस मकान में 14 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को रेस्कयू कर लिया गया है, इनमें से एक के पैर में गंभीर चोट आई है और उनका उपचार किया जा रहा है। घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी।

यह मकान करीब 10-15 साल पुराना है। कह जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं। रविवार को इमारत झुक गई थी, सोमवार रात यह धराशाई हो गई।

हादसे में कौन घायल : बताया जा रहा है कि हादसे में अलताफ (28 वर्ष), रफीउद्दीन (60 वर्ष), याशिरा (3 माह), नबी अहमद (7 वर्ष), सबिस्ता अंसारी (28 वर्ष), सबीउद्दीन (62 वर्ष), सलमा बी (45 वर्ष), आलिया अंसारी (23 वर्ष), शाहिदा अंसारी (55 वर्ष), अमीनुद्दीन (40 वर्ष), आफरीन (30 वर्ष), मो.अहमद (4 वर्ष) घायल हुए हैं।

