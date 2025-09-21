Raisen : कृषि मंत्री शिवराज ने की स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत, नागरिकों को दिलाई शपथ, 75 पौधे भी लगाए

Shivraj Singh Chouhan news : केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन पहुंचें और अवंतिका कॉलोनी में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर में साफ-सफाई भी की। वहीं ग्राम खरबई में सेवा पखवाड़ा के तहत 75 पौधे भी लगाए। साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी को स्वच्छता व पर्यावरण बचाने की शपथ भी दिलाई।





उन्होंने अपील की कि अगर हम सब संकल्प लें तो घर, कॉलोनी, शहर साफ-सुथरा और सुंदर रखा जा सकता है। ये समाज का अभियान है, ये सेवा पखवाड़ा हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि ये लोगों की सेवा के लिए है। साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी को स्वच्छता व पर्यावरण बचाने की शपथ भी दिलाई।