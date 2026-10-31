LIVE: राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी का सरदार पटेल को नमन

राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी का सरदार पटेल को नमन
Latest News Today Live Updates in Hindi : राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को किया नमन। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई। पल पल की जानकारी...
09:10 AM, 31st Oct
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे,कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी मेमोरियल में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
08:57 AM, 31st Oct
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ आयोजित करेगा।
08:50 AM, 31st Oct
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है।
अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
08:15 AM, 31st Oct
-केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाकर रवाना किया।
-इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आजादी के समय दुनिया भर के राजनीतिक पंडित कहते थे कि भारत बिखर जाएगा। फिर भी आजादी के बाद के 1,218 दिनों में सरदार पटेल ने वो कर दिखाया जिसे हर कोई असंभव मानता था। देखते ही देखते सरदार पटेल द्वारा परिकल्पित और निर्मित भारत आज दुनिया के सामने गर्व के साथ खड़ा है।
08:14 AM, 31st Oct
-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
-पीएम मोदी सुबह 9 बजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे।