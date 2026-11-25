कश्मीर में गहराता जल संकट, बदलता मौसम फिर से डराने लगा कश्‍मीरियों को

धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इस समय एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती का सामना कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की कमी के कारण नदियों और नालों में पानी का बहाव तेजी से कम हो रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में घाटी की पेयजल आपूर्ति, कृषि और जलविद्युत (हाइड्रोपावर) उत्पादन पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है।

यह भी सच है कि वैज्ञानिक अनुसंधान ने कश्मीर के प्राकृतिक जल स्रोतों की बढ़ती संवेदनशीलता को भी दर्ज किया है। कश्मीर हिमालय के सिंध बेसिन में भूजल जल प्रवाह के कारकों का मूल्यांकन शीर्षक से एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न ऊंचाई क्षेत्रों में जल प्रवाह में काफी कमी आई है। शोध में पाया गया कि 1,600 मीटर से नीचे स्थित 13 प्रतिशत जल प्रवाह, 1,600 से 2,500 मीटर के बीच स्थित 22 प्रतिशत जल प्रवाह और 2,500 मीटर से ऊपर स्थित 28.9 प्रतिशत जल प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

अनंतनाग और कुलगाम जिलों में फैले 649 झरनों का मानचित्रण करने वाले एक अन्य शोध अध्ययन में पाया गया कि 76 झरने, यानी 11.7 प्रतिशत, पूरी तरह से सूख चुके हैं, जबकि 8.5 प्रतिशत मौसमी हैं। ये निष्कर्ष भूजल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक झरने पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। ऊपरी झेलम बेसिन में बदलते जल प्रवाह पैटर्न पर 2026 के एक अध्ययन ने बर्फ पिघलने, भूजल और नदी के बहाव के बीच बदलते संबंधों को भी उजागर किया है।

शोध में अनुमान लगाया गया है कि माडल किए गए बेसिन में जून के जल प्रवाह में लगभग 52 प्रतिशत योगदान बर्फ पिघलने से होता है। इसमें उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत बर्फ पिघलने की चरम सीमा पहले आने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अप्रैल में जल प्रवाह लगभग 30 प्रतिशत कम और जून में 15 प्रतिशत अधिक होगा, जो पानी की मौसमी उपलब्धता में बदलाव का संकेत देता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बदलावों से जल प्रबंधन, कृषि और जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, खासकर अगर हिमपात अपर्याप्त बना रहता है। वेटलैंडों के क्षरण, प्राकृतिक जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण और घाटी की जल प्रणाली को विनियमित करने में कभी सहायक रहे पारंपरिक जल निकायों के लुप्त होने से स्थिति और भी जटिल हो गई है।





उन्होंने भूजल भंडारों की व्यवस्थित निगरानी, ​​प्राकृतिक झरनों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की मांग की है। झेलम नदी का जलस्तर चिंताजनक बना हुआ है और प्राकृतिक झरनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर को जल संरक्षण को एक मौसमी चिंता के बजाय एक तत्काल पर्यावरणीय और विकासात्मक प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए।