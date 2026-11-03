  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. kulgam-agriculture-shift-apple-cultivation-rice-cold-storage-kashmir-2026
Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: जम्मू , Tuesday, 3 November 2026 (13:10 IST)

'चावल का कटोरा' कहे जाने वाले कुलगाम में तेजी से बदल रही तस्वीर, धान के खेतों की जगह ले रहे सेब के बाग

kashmiri apple
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (13:16 IST)
google-news
कभी 'कश्मीर का चावल का कटोरा' के रूप में व्यापक रूप से जाना जाने वाला कुलगाम जिला अपने कृषि परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देख रहा है, जहां सेब की खेती तेजी से धान के खेतों की जगह ले रही है और इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख चालक के रूप में उभर रही है।
 
दरअसल कुलगाम की बदलती कृषि परिदृश्य सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध इस जिले में अब चावल की तुलना में सेब की खेती का क्षेत्रफल दोगुने से भी अधिक है।
 

क्या कहते हैं आंकड़े?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सेब के बागानों के अंतर्गत 18,255 हेक्टेयर भूमि के मुकाबले केवल 6,951 हेक्टेयर भूमि ही धान की खेती के अंतर्गत रही। 2020 में प्रकाशित एक स्थानिक भूमि उपयोग विश्लेषण ने भी इस परिवर्तन को दर्ज किया था। 2011 और 2020 के बीच, चावल की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 18,500 हेक्टेयर से घटकर 12,900 हेक्टेयर हो गया, जबकि सेब के बागों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 14,667 हेक्टेयर से बढ़कर 20,787 हेक्टेयर हो गया।
 
सेब की बढ़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम के तहत, जिले में लगभग 10,000 मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता वाली दो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं चालू हो गई हैं, जबकि प्रशासन ने दूसरी फल मंडी स्थापित करने के लिए आदिपोरा में लगभग 250 कनाल सरकारी भूमि की पहचान की है।
 

100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की उम्मीद

पत्रकारों से बात करते हुए, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) कुलगाम के महाप्रबंधक बशीर अहमद लोन ने कहा कि दोनों कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं चालू हैं, बुकिंग प्राप्त कर चुकी हैं और सामूहिक रूप से लगभग पांच लाख सेब के बक्से रखने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सुविधाएं चालू हैं, बुकिंग प्राप्त कर चुकी हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। इनकी संयुक्त क्षमता लगभग पांच लाख सेब के बक्से है। लोन ने बताया कि दो अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से प्रत्येक की प्रस्तावित क्षमता लगभग 10,000 मीट्रिक टन है। वे कहते थे कि चारों परियोजनाओं को मिलाकर कुल निवेश 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
 
महाप्रबंधक के बकौल, इन परियोजनाओं से लगभग 120 स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, इसके अलावा प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज सुविधा में लगभग 200-250 लोगों को मौसमी रोजगार भी मिलेगा। वे कहते थे कि इन सुविधाओं से ट्रक आपरेटरों, आटो चालकों, सेब के डिब्बे के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य संबंधित श्रमिकों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा, जिससे जिले में आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा मिलेगा।
 
लोन ने उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल भूमि आवंटन के लिए आवेदन हेतु खुला है। उन्होंने आगे कहा कि उद्यमी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) सहित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद निजी भूमि पर कोल्ड स्टोरेज इकाइयां भी स्थापित कर सकते हैं।
 

आदिपोरा में बनेगी दूसरी फल मंडी

इस बीच, कुलगाम के उपायुक्त (डीसी) शहजाद आलम ने कहा कि आदिपोरा में दूसरी फल मंडी स्थापित करने के लिए लगभग 250 कनाल सरकारी भूमि की पहचान की गई है। वे कहते थे कि जिला अस्पताल कुलगाम के पास स्थित मौजूदा फल मंडी में अक्सर यातायात जाम हो जाता है, खासकर सेब के मौसम के दौरान, जिसके कारण एक अतिरिक्त सुविधा की मांग उठ रही है। उनका कहना था कि बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, आदिपोरा में प्रस्तावित फल मंडी के लिए लगभग 250 कनाल सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव सरकार को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर हाईकोर्ट नाराज

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलका

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलकाअमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस सस्ती बाइक से बाजार में धमाका मचेगा। ऑटो मोबाइल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की अपकमिंग Harley-Davidson X350 T को हाल ही में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारीभारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकारहवाई किराये में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आरोप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने की मांग लेकर पहुंचे वकील से अदालत ने कहा कि 'हवाई यात्रा मत कीजिए।' जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने एक अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवाल

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवालSonam Wangchuk Apple Wine Dispute: लद्दाख में शराब नीति को लेकर जारी विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। शराब कारोबारियों ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाब

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाबEPFO PF Balance Check: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में हर महीने जमा होने वाली रकम बेहद महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी अक्सर जानना चाहते हैं कि उनके खाते में कंपनी ने पीएफ का पैसा जमा किया है या नहीं और अब तक कुल कितनी रकम इकट्ठा हो गई है। इसके लिए अब आपको EPFO ऑफिस जाने या कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

LIVE: दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर हाईकोर्ट नाराज

LIVE: दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर हाईकोर्ट नाराजLatest News Today Live Updates in Hindi : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस दीया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील वाला वीडियो हटाने पर नाराजगी जताई है। पल पल की जानकारी...

ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर एयर स्ट्राइक, गुजरात के एक नाविक की मौत; 13 सुरक्षित बचाए गए

ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर एयर स्ट्राइक, गुजरात के एक नाविक की मौत; 13 सुरक्षित बचाए गएमस्कट (ओमान) के तट के पास से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। भारतीय ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात हवाई हमले में गुजरात के एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, जबकि ओमान कोस्ट गार्ड की तत्परता से जहाज पर सवार अन्य 13 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए उप पुलिस अधीक्षकों को दिए कर्तव्य मंत्र, कहा- रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम करें सॉल्व

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए उप पुलिस अधीक्षकों को दिए कर्तव्य मंत्र, कहा- रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम करें सॉल्वमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के भौंरी स्थित मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में 3 नवंबर को आयोजित 44वें-45वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) के दीक्षांत समारोह में सहभागिता की। उन्होंने परेड की सलामी लेकर उसका निरीक्षण किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को शील्ड और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड का आरोपी आगरा से गिरफ्तार, कस्टडी से भगाने की कोशिश मे शॉर्ट एनकाउंटर, 50 हजार का था ईनाम

भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड का आरोपी आगरा से गिरफ्तार, कस्टडी से भगाने की कोशिश मे शॉर्ट एनकाउंटर, 50 हजार का था ईनामराजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे हत्याकांड के आरोपी और पूर्व केयरटेकर वरुण को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भोपाल लाते समय मुगलिया छाप इलाके में आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी की और भागने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में पुलिस ने फायरिंगं की और गोली उसके पैर में लगी। घायल वरुण को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।