'चावल का कटोरा' कहे जाने वाले कुलगाम में तेजी से बदल रही तस्वीर, धान के खेतों की जगह ले रहे सेब के बाग

कभी 'कश्मीर का चावल का कटोरा' के रूप में व्यापक रूप से जाना जाने वाला कुलगाम जिला अपने कृषि परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देख रहा है, जहां सेब की खेती तेजी से धान के खेतों की जगह ले रही है और इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख चालक के रूप में उभर रही है।

दरअसल कुलगाम की बदलती कृषि परिदृश्य सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध इस जिले में अब चावल की तुलना में सेब की खेती का क्षेत्रफल दोगुने से भी अधिक है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सेब के बागानों के अंतर्गत 18,255 हेक्टेयर भूमि के मुकाबले केवल 6,951 हेक्टेयर भूमि ही धान की खेती के अंतर्गत रही। 2020 में प्रकाशित एक स्थानिक भूमि उपयोग विश्लेषण ने भी इस परिवर्तन को दर्ज किया था। 2011 और 2020 के बीच, चावल की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 18,500 हेक्टेयर से घटकर 12,900 हेक्टेयर हो गया, जबकि सेब के बागों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 14,667 हेक्टेयर से बढ़कर 20,787 हेक्टेयर हो गया।

सेब की बढ़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम के तहत, जिले में लगभग 10,000 मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता वाली दो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं चालू हो गई हैं, जबकि प्रशासन ने दूसरी फल मंडी स्थापित करने के लिए आदिपोरा में लगभग 250 कनाल सरकारी भूमि की पहचान की है।

100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की उम्मीद

पत्रकारों से बात करते हुए, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) कुलगाम के महाप्रबंधक बशीर अहमद लोन ने कहा कि दोनों कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं चालू हैं, बुकिंग प्राप्त कर चुकी हैं और सामूहिक रूप से लगभग पांच लाख सेब के बक्से रखने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सुविधाएं चालू हैं, बुकिंग प्राप्त कर चुकी हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। इनकी संयुक्त क्षमता लगभग पांच लाख सेब के बक्से है। लोन ने बताया कि दो अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से प्रत्येक की प्रस्तावित क्षमता लगभग 10,000 मीट्रिक टन है। वे कहते थे कि चारों परियोजनाओं को मिलाकर कुल निवेश 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

महाप्रबंधक के बकौल, इन परियोजनाओं से लगभग 120 स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, इसके अलावा प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज सुविधा में लगभग 200-250 लोगों को मौसमी रोजगार भी मिलेगा। वे कहते थे कि इन सुविधाओं से ट्रक आपरेटरों, आटो चालकों, सेब के डिब्बे के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य संबंधित श्रमिकों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा, जिससे जिले में आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा मिलेगा।

लोन ने उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल भूमि आवंटन के लिए आवेदन हेतु खुला है। उन्होंने आगे कहा कि उद्यमी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) सहित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद निजी भूमि पर कोल्ड स्टोरेज इकाइयां भी स्थापित कर सकते हैं।

आदिपोरा में बनेगी दूसरी फल मंडी

इस बीच, कुलगाम के उपायुक्त (डीसी) शहजाद आलम ने कहा कि आदिपोरा में दूसरी फल मंडी स्थापित करने के लिए लगभग 250 कनाल सरकारी भूमि की पहचान की गई है। वे कहते थे कि जिला अस्पताल कुलगाम के पास स्थित मौजूदा फल मंडी में अक्सर यातायात जाम हो जाता है, खासकर सेब के मौसम के दौरान, जिसके कारण एक अतिरिक्त सुविधा की मांग उठ रही है। उनका कहना था कि बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, आदिपोरा में प्रस्तावित फल मंडी के लिए लगभग 250 कनाल सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव सरकार को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।